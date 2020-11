Student test docent op corona

Acht onderwijsinstellingen in Zwolle slaan de handen ineen en runnen hun eigen Covid-19-teststraat. Uitval van docenten kan zo worden beperkt en studenten kunnen zich op een nieuwe manier inzetten voor de samenleving. „Je krijgt de kans om hiermee te helpen bij de bestrijding van corona en ervaring op te doen.”

Er schijnt een waterig zonnetje in Zwolle. Een koude bries waait over bedrijventerrein De Vrolijkheid van de Overijsselse hoofdstad. Met een brede armzwaai wijst de warm aangeklede Ruben naar de verderop gelegen zijstraat bij het gebouw van Landstede MBO. „Als u doorrijdt naar mijn collega, mag u daar naar binnen.” Ruben volgt de opleiding coördinator beveiliging aan het Deltion College in Zwolle. Vandaag staat hij bij de teststraat om bezoekers –docenten van de aangesloten scholen– op te vangen en te begeleiden. „We controleren of ze een oproep hebben, een afspraak en een ingevulde vragenlijst. Met dit werk kan ik mijn steentje bijdragen in de strijd tegen corona.”

Werkervaring

Jan-Ernst van Driel, directeur marketing en communicatie bij het Deltion College, is initiatiefnemer van de teststraat. Hij legt uit waarom deze er is gekomen. „Docenten krijgen geen voorrang bij de teststraat van de GGD. Vaak kost het meerdere dagen voordat ze getest worden en een uitslag krijgen. Bij onze eigen teststraat kunnen ze op korte termijn terecht en na twintig minuten is de uitslag bekend. Zo voorkomen we uitval.”

Tegelijk biedt de teststraat studenten de gelegenheid om aan het arbeidsproces te ruiken. Van Driel: „Studenten die de opleiding beveiliging, doktersassistent, verpleging of hospitality doen, kunnen hier ervaring opdoen.”

Zo’n 150 studenten van de acht Zwolse mbo- en hbo-opleidingen zijn betrokken bij het initiatief, dat tot stand is gekomen in samenwerking met Hestia, een zorgaanbieder uit Losser. Hestia levert testmateriaal, organiseert de gegevensverwerking achter de schermen en waarborgt de kwaliteit van het proces.

Bij een testcabine in het gebouw van Landstede staan Benthe van de Klei, student doktersassistente aan het Deltion College, en Marit Diender, student hbo-v van Hogeschool Viaa, klaar om docenten te testen. Ze bespreken met hen de meegebrachte vragenlijst om uit te sluiten dat klachten een andere oorzaak hebben. De studenten leggen uit hoe het testen in zijn werk gaat. „Docenten ondergaan hier twee onderzoeken. De eerste is een antigenentest. Die voeren we uit met een stokje in de mondholte. Het tweede onderzoek is een antistoffentest. Die nemen we af door middel van een vingerprik.”

Na twintig minuten is de uitslag bekend en krijgt de docent deze te horen. Bij een positieve uitslag wordt deze doorgegeven aan de GGD en gaat de docent in quarantaine. Bij een negatieve uitslag kan iemand in principe weer direct aan het werk.

De twee studenten vinden het werk mooi en leerzaam. „Toen de oproep kwam om hieraan mee te doen, heb ik me direct opgeven” zegt Marit. „Het is een unieke ervaring”, vult Benthe aan.

Keelpijn

Eva Bos, docent privaatrecht aan hogeschool Windesheim, kreeg maandag last van een zere keel. Ze meldde zich online aan en kon woensdagmorgen terecht voor de sneltest. De uitslag? „Negatief, ik ben gelukkig niet besmet met corona”, vertelt ze. „Terwijl ik moest wachten, heb ik een gezellig praatje gemaakt met de studenten die de test afnamen. Mooi om te zien hoe de samenwerking tussen de scholen verloopt.”

De Zwolse8

De besturen van alle mbo- en hbo- instellingen in Zwolle vormen samen de Zwolse8: ArtEZ Hogeschool, Cibap, Deltion College, Katholieke PABO Zwolle, Landstede Groep, Hogeschool Viaa, Hogeschool Windesheim en Zone.college. Meer dan 50.000 studenten en 7000 docenten zijn bij deze scholen betrokken.

De onderwijsinstellingen werken samen waar mogelijk. Eerder deden ze dat al op het gebied van duurzaamheid en de jaarlijkse introductieweken.

Momenteel hebben de scholen samen een Covid-19-teststraat opgezet. De teststraat blijft nog tot april 2021 open.