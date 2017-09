Steeds meer tatoeages met christelijke teksten en symbolen

Steeds meer mensen laten een tatoeage zetten met christelijke teksten of symbolen. Dat blijkt uit een steekproef van het Reformatorisch Dagblad. Een tatoeëerder: „Onlangs nog heb ik het Onze Vader op de ribben van een priester uit Emmeloord gezet.”

Een kruis, gevouwen handen, een Jezusfiguur, een ichthusvisje, een Maria-beeltenis, Bijbelteksten en christelijke gezegdes. Onmiskenbaar laten steeds meer mensen een dergelijke tatoeage op hun lichaam zetten.

In Nederland neemt de populariteit van tatoeages fors toe, zowel onder mannen als vrouwen. Hoewel menig gelovige gruwt van een tattoo, wint de inktafbeelding ook onder christenen terrein.

Taboe

Het Reformatorisch Dagblad belde afgelopen dagen vijftien tattooshops, vooral in de biblebelt, met vragen hieromtrent. Dertien shops laten weten dat ze pakweg de laatste vijf tot tien jaar een –forse– stijging zien van het aantal christelijke tatoeages. De twee resterende tattooshops signaleren niet meteen een toename, maar ook geen daling.

Precieze percentages van de stijging zijn lastig dan wel onmogelijk te krijgen. De tattoobranche is niet strak georganiseerd. „Tattooshops houden niet precies bij wélke tattoos ze zetten”, zegt tatoeëerder Hans Dijkstra uit Luttelgeest (in de Noordoostpolder). Hij zit sinds dertig jaar in het vak en was van 2004 tot 2014 voorzitter van de toenmalige Nederlandse Bond van Tatoeëerders.

Dijkstra signaleert dat in de samenleving, ook onder nogal wat christenen, „het taboe op de tatoeage” verdwijnt. Zelf plaatste hij onder meer op de zij van een priester in Emmeloord een tattoo van het Onze Vader. „Zo’n klus vergeet je niet.” Ook klopte een theologiestudent bij hem aan voor een christelijke tattoo, in het Latijn.

Tobiaz Perik, directeur van een tattooshop in Wierden (bij Rijssen), schat dat hij tegenwoordig „dubbel zoveel” tattoos met een christelijke uiting zet als zo’n vijf jaar geleden. „Ik heb het idee dat ik steeds meer gelovigen in mijn studio krijg. Voor een kruisje, een duifje, een engelenfiguur, een Bijbeltekst of iets rond de drieslag geloof-hoop-liefde. De tattoo blijft in christelijke kring een discussiepunt. De strengeren zeggen: Het hoort niet. De minder strengen zijn daar wat losser in en vinden dat het wel kan.”

Flinke lap

Ook Sabine Kiljan van een tattooshop in Goes, een van de grootste in Zeeland, ziet een duidelijke stijging van het aantal tatoeages met een christelijke boodschap. Pakweg een jaar of vijf geleden zette de tattooshop amper in 1 procent van de gevallen een christelijke tattoo. Nu is dat zo’n 5 procent, zo geeft ze een ruwe schatting.

In een enkel geval kiest een christen voor een „flinke lap tekst” op zijn lijf. „Anderhalf jaar geleden kwam hier een jongeman. Hij wilde een tattoo met een behoorlijk stuk tekst uit de Bijbel. Achttien regels, in kruisvorm. Ik heb zitten zoeken op Google. Ik was 5,5 uur met die tattoo bezig.”

Openbaring

Tatoeëerder Bert Smit van een tattooshop in Alblasserdam stuurt wat foto’s met opvallende tatoeages die christenen lieten zetten. Zo staat op iemands been Psalm 23, in kruisvorm. Op een andere tattoo beslaat Openbaring 16 vers 1 tot 17, in de vertaling van de King James Bijbel, een groot deel van iemands been.

SGP’ers

Uit de steekproef die deze krant hield, kan niet worden geconcludeerd dat mensen uit reformatorische kring staan te dringen voor de deuren van de tattooshops.

De belangstelling lijkt met name uit evangelische kringen te komen. „Er komen bij mij niet veel SGP’ers”, zegt Mario Bogaard van een tattooshop uit Sliedrecht. Zijn collega-tatoeërder Bert Smit uit Alblasserdam: „Aan strenggelovigen verdien ik weinig boterhammetjes.”

Robert de Bergh, van een tattooshop in Barneveld, stelt „redelijk veel” DoorBrekers als klant te hebben. De relatief nieuwe groepering DoorBrekers omschrijft zichzelf als „een moderne kerk met een passie voor Jezus en voor mensen.”

Vrouwen

Ook christelijke vrouwen weten de tattooshop te vinden, merkt Mirjam van Dijk van een tattooshop in Kampen. Ze leest een paar spreuken voor. „Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van Mij.”

En: „Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw hand.” In beide gevallen waren het vrouwen die deze tatoeages op hun arm lieten zetten.”

De tattooshops die deze krant benaderde zijn gevestigd in Alblasserdam, Barendrecht, Barneveld, Ede, Goes, Harderwijk, Kampen, Kreileroord, Luttelgeest, Sliedrecht, Utrecht (met nevenactiviteit in Spakenburg), Veenendaal, Wierden, Zierikzee en Zwolle.

Zorg om inkt voor tattoo

Onder wetenschappers leven zorgen over de medische gevolgen van een tatoeage. Dat blijkt uit een publicatie van de website Scientias.nl, gebaseerd op deze week gepubliceerd on-derzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Giftige ingrediënten van de inkt hangen „soms langdurig in delen van het lichaam rond”, meldt Scientias.

In de inkt waarmee tatoeages worden gezet, bevinden zich allerlei elementen. Onderzoekers hebben ontdekt dat sommige van die elementen in de vorm van micro- en nanodeeltjes door het lichaam reizen. Gevolg kan zijn dat lymfeklieren chronisch opgezet raken.

Er is volgens de wetenschappers voor het eerst overtuigend bewijs gevonden dat organische en niet-organische pigmenten en onzuiverheden in de inkt in het lichaam gaan circuleren. De samenstelling van de inkt zou beter onderzocht moeten worden.