Druk op hospicezorg groeit: „Uitbreiding van locaties broodnodig” 

Steeds meer terminaal zieke mensen brengen hun laatste levensfase in een hospice door. In tien jaar tijd is dat aantal meer dan verdubbeld; in 2014 waren het ongeveer 5000 mensen. Dat melden de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) donderdag.

Er zijn niet genoeg hospicebedden beschikbaar. VPTZ en AHzN vertegenwoordigen in totaal 855 bedden. Vanwege de vergrijzing groeit de behoefte aan hospicezorg de komende jaren.

,,Helaas kan niet iedereen die in een hospice wil sterven daar terecht,” zegt Carla Aalderink, directeur van VPTZ Nederland. ,,Terwijl onze missie is: een waardige laatste levensfase op de plek van voorkeur met de inzet van vrijwilligers. Nieuwe initiatieven en uitbreiding van bestaande hospices zijn daarom broodnodig en verdienen onze steun en waardering.”