Veldkamp belt binnenkort met Halsema over haar kritiek op Israël

„Omdat het nooit verkeerd is om te bellen met iemand die zorgen heeft”, licht Agema de reden toe.

In een toespraak in de gemeenteraad bepleitte Halsema onlangs dat de Israëlische regering door het kabinet „tot de orde wordt geroepen en vrede wordt afgedwongen.” Ze benoemde ook dat het NIOD en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties spreken van genocidaal geweld in Gaza.

Haar woorden vielen niet bij iedereen in goede aarde. De Israëlische ambassadeur in Nederland Modi Ephraim reageerde geschokt. PVV-leider Geert Wilders zag het als „platte Israël-haat” en sprak wederom de hoop uit dat Halsema zou worden ontslagen.