Hoogvliet waarschuwt voor geraspte kaas met mogelijk listeria

Het gaat om een verpakking met een houdbaarheidsdatum tot 25 augustus 2025. Consumenten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.

Listeriose is volgens het RIVM een in Nederland zeldzame infectieziekte. Bij gezonde mensen verloopt de ziekte vaak zonder klachten of met milde griepverschijnselen. Maar bij pasgeboren kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kan de ziekte ernstiger verlopen. Ook voor zwangere vrouwen kan de ziekte gevaarlijk zijn, omdat ook het ongeboren kind besmet kan raken.