Schrappen cursus politiek stelt CU Reimerswaal teleur

De ChristenUnie in de gemeente Reimerswaal vindt het een gemiste kans dat een aangekondigde cursus politiek voor de inwoners niet doorgaat. Het college van B en W schrapte de cursus wegens gebrek aan belangstelling.

Volgens lijsttrekker Huib Bouwman van de oppositiepartij was de cursus vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een uitgelezen kans om de burger meer bij de plaatselijke politiek te betrekken. „In buurgemeente Kapelle liep vorig jaar zo’n training en daar was de belangstelling enorm.”

Volgens het college (SGP, CDA, VVD) was er te weinig animo in Reimerswaal. Bouwman bestrijdt die lezing. „De cursus zou in het najaar drie avonden duren. Er waren al flink wat aanmeldingen voor de eerste avond. Zonder overleg besloot het college de driedaagse cursus te vervangen door één informatieavond, op 20 februari. Voor die avond gaven zich maar zeven mensen op, dat is inderdaad weinig, maar begrijpelijk omdat een driedaagse cursus toch veel aantrekkelijker is dan één infoavond, die nu dus ook is afgeblazen.”

De cursus was bedoeld om de burger een kijkje te geven in de keuken van de gemeentepolitiek. Burgemeester José van Egmond, de gemeentesecretaris, raadsgriffier, raadsleden en fractievoorzitters zouden aanwezig zijn zodat de deelnemers daadwerkelijk in contact konden komen met het plaatselijk bestuur.

Bouwman: „Burgerparticipatie wordt nu een lachertje.” Hij zegt dat de cursus de uitvoering van de Wet Dualisering Gemeentebestuur mogelijk had kunnen versnellen. In die wet staat onder meer dat elke gemeente een rekenkamerfunctie moet hebben. Die kwam volgens de CU in Reimerswaal nog niet van de grond. „Tijdens de cursus politiek had dit punt ter tafel kunnen komen.” Naar een alternatieve datum voor een bijeenkomst in dezelfde vorm of een andere vorm wordt nog gekeken, maar pas na de verkiezingen.