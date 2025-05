„Na falen nu opstaan bij aanpak stikstof, klimaat en woningbouw”

Dat stelt in ieder geval de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) donderdag in een nieuw advies. De onafhankelijke adviesraad bood het advies ”Falen en opstaan: naar een doeltreffende aanpak van problemen in de leefomgeving” aan aan premier Dick Schoof.

De nieuwe aanpak zou moeten bestaan uit een beter samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en burgers die zich verenigen in gemeenschappen, vertellen Rli-raadsvoorzitter Jan Jacob van Dijk en Rli-lid en commissievoorzitter van het advies Jantine Kriens.

Jantine Kriens. beeld Rob ter Bekke

Een van de adviezen luidt om meer te praten over waarden dan over feiten. Waarom zorgt dat voor een beter samenspel?

Kriens: „We maken nu het maatschappelijk debat vaak technisch. Dan gaat het al snel enkel nog over de feiten. Zo bakkeleien we over hoeveel mol stikstofneerslag op natuur nog kan.

Hoewel feiten feiten blijven, heeft iedereen zijn eigen logica. En die logica’s kunnen botsen. Probeer elkaar daarom eerst te begrijpen vanuit de waarden die je hebt. Waarom willen we het stikstofprobleem oplossen? Wat voor land willen we zijn? Welke landbouw past daarbij? En wat betekent dat dan? Dan krijg je veel verschillende visies, maar maak vervolgens een afweging.”

Van Dijk: „Als feiten in twijfel worden getrokken, wordt discussie ingewikkeld. Dan heb je geen gemeenschappelijke basis meer. Daarom is een discussie over waarden beter. Willen we een Nederland waar we veel voedsel produceren, ook voor het buitenland, of willen we een goede en gezonde leefomgeving en een hoge biodiversiteit?”

Het betrekken van gemeenschappen –groepen mensen die samenwerken– vormt ook een deel van de oplossing. Hoe zit dat?

Van Dijk: „Gemeenschappen zijn nu al belangrijk, maar ze worden nog belangrijker. We zien veel energie in de samenleving. Die energie moet de overheid benutten. Tegelijk is de rol van gemeenschappen beperkt, want het blijft een samenspel met overheid en bedrijven. We moeten niet verwachten dat opeens alle problemen door burgers worden opgelost.

Gemeenschappen kunnen echt wat betekenen bij de genoemde taaie problemen. Denk aan een groep mensen die samen grond kopen voor een ecologische boer. Of vijf mensen in een straat die een buurtbatterij neerzetten.

Het achterliggende idee is dat er meer eigenaarschap ontstaat in de samenleving voor die taaie problemen. Dat kan door gemeenschappen die de handen uit de mouwen steken of door mensen te betrekken bij beleidsdiscussies, bijvoorbeeld via burgerberaden.”

In uw advies grijpen jullie terug op successen, zoals het terugdringen van cfk’s (stoffen die de ozonlaag aantasten) en het programma Ruimte voor de rivier. Wat is het geheim van deze successen?

Kriens: „Het succes van Ruimte voor de rivier lag in een duidelijk, urgent doel dat door iedereen gedragen werd. Alle belanghebbenden werkten vervolgens mee aan de oplossing. In vrij korte tijd kregen rivieren in Nederland letterlijk meer ruimte, tot tevredenheid van bijna iedereen.”

Van Dijk: „Rond cfk’s deed zowel overheid als bedrijfsleven waar ze goed in waren. De overheid stelde duidelijke kaders: geen stoffen meer die de ozonlaag verwoesten. Bedrijven gebruikten hun innovatiekracht om nieuwe koelmiddelen en drijfgassen te ontwikkelen. De overheid was bescheiden en schreef niet precies voor wat bedrijven moesten doen.”

Jan Jacob van Dijk. beeld Rob ter Bekke

Duidelijke kaders stellen zou rond stikstof kunnen betekenen dat de overheid stuurt op het krimpen van de veestapel.

Van Dijk: „Ik zie meer in het geven van verantwoordelijkheid aan de agrarische sector om zelf de stikstofproblematiek aan te pakken. Dat kan het best met behulp van doelsturing vanuit de overheid. Een boer krijgt dan een doel om de stikstofuitstoot te verminderen. Hij mag zelf weten hoe hij dat doet. Dat kan door het krimpen van de veestapel, maar ook misschien door het toepassen van nieuwe technieken. Met deze aanpak gebruik je de creativiteit van het bedrijfsleven. Vanuit de overheid moet er wel helderheid komen over kaders en doelen. Ook staat of valt zo’n aanpak met een goede handhaving.”

In 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Hoe valt te voorkomen dat waterkwaliteit over een paar jaar aan het lijstje taaie problemen wordt toegevoegd?

Van Dijk: „Dat is al een taai probleem en het Rli bracht er al in 2023 een advies over uit. Laten we ook op dit thema de discussie op waarden voeren. Want anders gaat het vooral over het feit dat Brussel vindt dat onze waterkwaliteit niet goed is.

Waarom willen we een goede waterkwaliteit? Nederland was ooit een van de grootste pleitbezorgers op dit punt in Europa. Dat kwam omdat we vreesden dat we het afvoerputje van Europa werden. In Nederland krijgen we via de rivieren namelijk al het vuile water van omliggende landen. Het zou ons enorm op kosten jagen als we de rivieren moeten gaan schoonmaken voor drinkwater, landbouw of industrie. Schoon water hebben we keihard nodig.”

Kriens: „Als het gaat om waterkwaliteit is er gelukkig al veel bereikt. Tegelijk zijn we er nog lang niet. Toen ik opgroeide, lagen er dode vissen in de sloten in de Zaanstreek. Dat is niet meer zo. Tegelijk kunnen mijn kleinkinderen vaak niet zwemmen in de plassen bij Voorne-Putten vanwege blauwalg. De waterkwaliteit moet nog beter.”