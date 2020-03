Rauwe melk beschermt mogelijk tegen virusinfectie

In China wordt momenteel campagne gevoerd om meer melk te drinken. Het doel: weerstand opbouwen tegen het coronavirus. Vier organisaties hebben daartoe een nieuwe richtlijn ontwikkeld, meldt nieuwssite Food Navigators Asia.

Advies in de richtlijn: drink per dag 300 milliliter melk. Of consumeer melkproducten met een vergelijkbare hoeveelheid eiwit, zoals 30 gram kaas. Zwangere vrouwen kunnen nog wel meer gebruiken: een halve liter melk of 50 gram kaas.

„Melk en andere zuivelproducten zijn een excellente bron van eiwitten en vitamine B2, vitamine A, calcium en andere nutriënten die essentieel zijn voor het menselijk lichaam en het immuunsysteem. Daarom is een hogere inname van deze producten heel gunstig ter bestrijding van het nieuwe coronavirus”, zo luidt de verklaring van onder meer de Chinese Nutrition Society.

Melk zou dus goed zijn voor de weerstand en zo beschermen tegen Covid-19. „Geen gekke gedachte”, vindt de Wageningse immunoloog prof. Huub Savelkoul, die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidseffecten van het witte goedje. „Melk bevat onder meer lactoferrine en antistoffen. Dat zijn oppeppers voor je weerstand. Van lactoferrine, een ijzerbindend eiwit dat ook in borstvoeding zit, weten we dat het antibacteriële eigenschappen heeft en mogelijk ook tegen virussen beschermt.”

Een overzichtsartikel uit 2014 biedt een lijst met tientallen virussen waartegen lactoferrine zou beschermen. Waaronder het RSV-virus dat verkoudheid veroorzaakt, allerlei typen influenzavirussen, rotavirussen die kunnen leiden tot ontsteking van het maag- en darmslijmvlies, en herpesvirussen die gordelroos, koortslip en blaasjes op de geslachtsorganen kunnen teweegbrengen. Een belangrijke kanttekening hierbij: de meeste studies zijn in het lab bij cellen gedaan, slechts enkele bij mensen.

Hoe krijgt lactoferrine dit voor elkaar? Het eiwit verhindert het binden van virussen aan cellen, noemen de auteurs als een van de mogelijke verklaringen. Ook remt lactoferrine de vermenigvuldiging van het virus in de cellen. Daarnaast stimuleert de stof specifieke immuuncellen die beschermen tegen virale infecties.

Er is één probleem. Lactoferrine wordt tijdens het pasteuriseren van melk grotendeels afgebroken, stelt Savelkoul. „Zo’n 85 procent gaat kapot. Hetzelfde geldt voor nuttige antistoffen in koemelk. Het eiwit interleukine-10 breekt zelfs voor meer dan 90 procent af. Daarmee verdwijnen de biologische effecten van deze stoffen.”

Dan maar rauwe melk drinken. Net als op boerderijen nog wel gebeurt. Savelkoul: „De Duitse wetenschapper dr. Georg Loss heeft onderzoek gedaan naar kinderen die in bergdorpjes in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk op de boerderij opgroeien en veel rauwe melk drinken. Hij ontdekte dat zij minder last hebben van allergieën, astma en virusinfecties, zoals ontsteking van het middenoor en de bovenste luchtwegen.”

Rauwe melk drinken verhoogt het risico om schadelijke bacteriën binnen te krijgen, zoals salmonella, listeria, campylobacter en E. coli. Vandaar dat Nederlandse supermarkten geen rauwe melk mogen verkopen. In deze tijd van de coronapandemie is het daarnaast zaak dat de boer virusvrij is.

Blijft de vraag of rauwe melk ook beschermt tegen Covid-19. Savelkoul: „Dat durf ik niet te zeggen. Voor zover ik weet zijn hier geen studies naar gedaan.” Geen bewijs dat lactoferrine in rauwe melk tegen corona beschermt? Dan is het wellicht toch het beste om het te houden bij gepasteuriseerde producten.

Slapen en zonnen tegen Covid-19

Een goede weerstand beschermt je tegen ziekteverwekkers zoals coronavirussen. Veel bewegen, voldoende rust, gezonde voeding, matig zijn met alcohol en niet roken zijn enkele tips om het immuunsysteem op peil te houden. Kom je toch met het coronavirus in aanraking, dan heb je er waarschijnlijk minder last van. En krijg je misschien milde klachten, net als bij 80 procent van de besmette mensen.

Voldoende inname van vitamine C en D is ook belangrijk. Volgens prof. Savelkoul is het zinloos om grammen vitamine C te slikken. Het gaat volgens hem om de juiste balans tussen vitamine C, vitamine E en selenium. Vitamine D haal je voor 90 procent uit blootstelling aan zonlicht.