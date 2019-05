Prestigieuze prijs voor jonge natuurhoeders

Drie jonge natuurbeschermers ontvangen vrijdagmiddag in Burgers’ Zoo in Arnhem een Future for Nature Award voor hun werk. Dat maakten de initiatiefnemers Stichting Future for Nature en dierentuin Burgers’ Zoo bekend. Aan deze internationale prijs ter aanmoediging van jonge natuurbeschermers is 50.000 euro verbonden.

De prijswinnaars zijn Fernanda Abra (Brazilië), Olivier Nsengimana (Rwanda) en Divya Karnad (India). Abra voorkomt in Brazilië op succesvolle wijze verkeersslachtoffers onder bijzondere diersoorten als manenwolven, poema’s en ocelotten door preventieve beschermingsmaatregelen, dataverzameling en speciale opleidingen voor chauffeurs. Karnad dringt de ongewenste bijvangst van bedreigde haaien terug langs de Indiase Coromandel-kust. Nsengimana beschermt de kroonkraanvogels in Rwanda door de illegale handel succesvol te bestrijden, reïntroductieprogramma’s te faciliteren en de lokale bevolking te informeren over het belang van deze vogelsoort.

De awards worden dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt in Burgers’ Zoo.