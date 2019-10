Prestigieuze Einstein Telescoop stap naderbij

Het naar Nederland halen van de Einstein Telescoop, waarmee voor het eerst tot de randen van het universum gekeken kan worden, is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Uit onderzoek naar de beoogde locatie in Zuid-Limburg blijkt dat de bodem voldoende stabiel is om de telescoop te plaatsen, maakte de de provincie Limburg donderdag bekend.

Limburg is, samen met Sardinië, in de race voor de prestigieuze telescoop, ’s werelds grootste ondergrondse detector van zwaartekrachtgolven. De telescoop bestaat uit onder meer drie tunnels van elk 10 kilometer lang die een paar honderd meter onder de grond komen te zitten. Wetenschappers denken hiermee meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal.

Volgens de provincie geeft het vestigen van de Einstein Telescoop in de grensregio van Zuid-Limburg een forse impuls aan de werkgelegenheid en het wetenschappelijk onderzoek voor Nederland, België en Duitsland. „De Einstein Telescoop zal als een magneet fungeren voor topwetenschappers en studenten”, zegt gedeputeerde Joost van den Akker.

Volgens hem blijkt uit de eerste metingen dat de bodem in Limburg „stil genoeg” is om de telescoop te plaatsen. Wel is er nog verder bodemonderzoek nodig om de geschiktheid definitief vast te stellen. Tegen het eind van 2022 wordt definitief bekend waar de telescoop zal worden gebouwd.