‘Ook huisdieren moeten leren met de huidige situatie om te gaan’

Honden en poezen geven ongetwijfeld veel mensen troost en afleiding bij het thuiszitten door de coronacrisis. Maar ook onze huisdieren moeten leren met de huidige situatie om te gaan, zegt hoogleraar diergedrag Saskia Arndt van de universiteit in Utrecht.

„De maatregelen nu vragen veel van ons. Vooral katten en honden pikken ook onze emotionele toestanden op. Daarvan moeten wij ons vooral tegenwoordig bewust zijn. Stress of frustratie die wij misschien ervaren op dit moment, kunnen bijvoorbeeld ook bij onze dieren tot stress en frustratie leiden”, staat op de site van de universiteit.

„Routine, structuur en voorspelbaarheid zijn nu zoek. Sommige dieren zullen hier waarschijnlijk minder last van hebben en misschien zelfs de continue aanwezigheid van hun mensen of meer aandacht als positief ervaren.” Maar er kunnen toch echt problemen voor huisdieren ontstaan. „Zoek zeker ‘steun’ bij je dier, maar respecteer zijn welzijnsbehoeftes”, waarschuwt de hoogleraar.

De faculteit diergeneeskunde geeft diverse tips op de site, bijvoorbeeld om te letten op plotselinge gedragsverandering, om eventueel extra rust- en schuilplekken in te richten en om de dieren zoveel mogelijk zelf te laten bepalen. Ook zegt de universiteit dat het verstandig is om kinderen erop te wijzen dat de situatie ook voor de aanwezige dieren is veranderd.

Het is op het moment niet helemaal uit te sluiten dat het nieuwe coronavirus over te dragen is op (huis)dieren, maar er zijn nog geen meldingen over dieren die er ziek door zijn geworden, aldus de universiteit. „Ondanks dat er geen aanwijzingen zijn dat huisdieren een rol spelen in de verspreiding van het virus, wordt uit voorzorg geadviseerd dat mensen met Covid-19 het contact met huisdieren zo veel mogelijk vermijden. Dat wil zeggen: niet aaien, knuffelen, kussen of laten likken. Als je als Covid-19 patiënt in thuisisolatie bent en je woont met meerdere personen, dan verblijf je in een aparte kamer. Laat je huisdieren dan niet bij je in die kamer”, adviseert de universiteit.