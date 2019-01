Omroep Zuidplas past religieuze programma’s aan

De CU/SGP-fractie van de gemeente Zuidplas heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college over de koerswijziging van Omroep Zuidplas. De omroep past alle religieuze programma’s aan.

Omroep Zuidplas wil zich meer op jongeren richten en kiest daarom een nieuwe koers. Dat betekent dat alle religieuze programma’s worden aangepast. De plaatselijke CU/SGP-fractie wil graag weten wat de reden daarvan is. „Er is in Zuidplas een relatief grote groep mensen met een religieuze achtergrond”, zegt raadslid Willem-Jan Verdoes. „We begrijpen goed dat wij niet over de programmering gaan, maar wat onze fractie betreft is religie een van de pijlers van een publieke omroep. De gemeente heeft hierin een adviserende taak, we horen graag van de betreffende wethouder wat zijn rol is in deze.”

Naar aanleiding van het besluit van de omroep tot koerswijziging hebben zowel de voorzitter van de omroep als de eindredacteur kerken hun functie neergelegd. „De gang van zaken op grond waarvan beide heren afscheid nemen, betreuren we, maar wij respecteren hun besluit”, aldus het bestuur.