Nieuw dieptepunt in bikkelharde Mocro-oorlog

Met de moord donderdag op de 41-jarige broer van de Marokkaanse kroongetuige Nabil B. bereikt de bikkelharde onderwereldoorlog binnen de Mocro Maffia een nieuw dieptepunt.

„De stemming onder de misdaadjournalisten in de Bunker (extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, JV) is bedrukt”, schreef misdaadverslaggever Hendrik Jan Korterink donderdag op zijn website. Zo’n zin van een misdaadjournalist die al tientallen jaren in het vak zit, is veelzeggend.

Korterink doelt op de „schokkende” moord op de 41-jarige Reduan B., broer van kroongetuige Nabil B. Reduan werd donderdagmorgen doodgeschoten op zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam.

Dat gebeurt nog geen week geleden nadat bekend werd dat zijn broer Nabil B. was overgestapt naar de politie. Daar heeft hij als kroongetuige belastende verklaringen afgelegd over onder meer de misdadigers Ridouan Taghi en Said Razzouki. Die zouden achter een reeks liquidaties zitten binnen de Mocro Maffia. In die onderwereldkringen figureren onder meer misdadigers van Marokkaanse komaf. Een paar opvallende zaken rond de Mocro Maffia.

1. Nietsontziend geweld

Sinds ongeveer 2012 zijn al tientallen jonge mannen binnen de Mocro Maffia doodgeschoten. Doorgaans in de regio Amsterdam en Utrecht. De ene moord is nogal eens een wraakactie voor een andere liquidatie. Aanleiding voor de keiharde wedloop is vermoedelijk een vete over een partij drugs. Daders, soms amper twintig jaar, gebruiken zwaar wapentuig. Bij die liquidaties vliegen de kogels nogal eens over straat. Berucht is de dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Toen ontsnapten twee motoragenten aan de dood.

2. Lugubere dreigementen

Een moord is sowieso beklemmend, maar sommige liquidaties zijn extra luguber. In maart 2016 werd de 23-jarige Nabil Amzieb vermoord én onthoofd. Zijn hoofd was neergelegd voor het Amsterdamse waterpijpcafé Fayrouz, broeinest van criminelen. Het ligt voor de hand dat de moordenaars een morbide signaal hebben afgegeven aan hun vijanden: met ons valt niet te spotten. Het Parool meldde eind vorig jaar dat Nabil Amzieb waarschijnlijk een van de schutters was bij de liquidatie van crimineel Eaneas Lomp in 2015.

3. Ook vrouwen niet veilig

Het romantische verhaal dat onder misdadigers een erecode bestaat dat je vrouwen en kinderen ongemoeid laat, kan gerust de prullenbak in. In december 2014 werd de 34-jarige Luana Luz Xavier op straat in Amstelveen doodgeschoten. Ze was vriendin van de Amsterdamse crimineel Najib ‘Ziggy’ H. Die bevond zich in het kamp van Gwenette Martha, een hoofdrolspeler binnen de Mocro Maffia die zelf in 2014 in Amstelveen werd vermoord. Op Martha werden tientallen kogels afgevuurd.

4. Vergismoorden

Een van de meest tragische uitvloeisels van de bloedige vete binnen de Mocro Maffia zijn de zogeheten vergismoorden. Dus: uitvoerders van een liquidatie schieten per ongeluk iemand dood, omdat ze zich vergist hebben in hun doelwit. Dat komt bijvoorbeeld omdat de auto van het slachtoffer lijkt op het voertuig van de man voor wie de kogels waren bedoeld. Zo’n vergismoord deed zich bijvoorbeeld voor in juli 2014. Toen werd de jonge huisvader Stefan Regalo Eggermont in de Amsterdamse Conradstraat doodgeschoten. De daders hadden het waarschijnlijk voorzien op een buurtgenoot die in hetzelfde type auto reed, een blauwe Fiat Punto. Dat vermoedelijke doelwit is een broer van Youssef Lkhorf, een van de slachtoffers van de wildwestschietpartij op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

5. Moord op een journalist

Op 8 december 2016 wordt misdaadblogger Martin Kok (49) in Laren doodgeschoten. Kok, die zelf vanwege ernstige misdrijven jarenlang in de cel zat, was in de wereld van misdaadverslaggevers een vreemde eend in de bijt. De onverschrokken en onbesuisde Amsterdammer deinsde er niet voor terug om op zijn website namen en foto’s van beruchte misdadigers te publiceren. Hij stond niet te boek als de erg zorgvuldig. Kok schreef bijvoorbeeld over Ridouan Taghi. De politie zette Taghi deze week op de nationale opsporingslijst. Vorige week werd bekend dat kroongetuige Nabil B. onder meer Taghi aanwijst als brein achter verschillende liquidaties. Afgelopen woensdag hield de politie in de gevangenis in Alphen aan den Rijn een 24-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Martin Kok. Het is mogelijk dat de verklaringen van kroongetuige Nabil B. hebben geleid tot een doorbraak in die zaak.