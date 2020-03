Nabestaanden opgelucht over vonnis Gökmen T.

Slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in en bij de tram in Utrecht reageerden vrijdag opgelucht na het aanhoren van het vonnis. Levenslang is wat ze wilden, zeiden advocaten.

„Iedereen is blij maar houdt ook zijn hart vast. Want wat als de raadsman van T. in hoger beroep gaat?” zei advocaat Wendy van Egmond. Zij woonde het vonnis bij namens de nabestaanden van een van de vier doden die vielen bij de aanslag. Ze vond het vonnis van de rechtbank een „duidelijk statement”.

Advocaat Sébas Diekstra staat de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bij. Zijn cliënt is „heel opgelucht” door de uitspraak. „Een levenslange gevangenisstraf was ook de enige passende straf in deze zaak en bij een verdachte zoals deze.”

Advocaat Anouk Korff zei dat levenslang de hoop was van haar cliënt die bij de tramaanslag zwaargewond raakte. Ook zij zegt dat het nu voor de slachtoffers afwachten is of er een hoger beroep komt. „Zo niet, dan kunnen ze het echt afsluiten.”

De rechtbank stelde vanwege de corona-crisis uit belang van de gezondheid van alle betrokkenen slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de zaal om het vonnis bij te wonen. Enkele nabestaanden kozen er uit eigen veiligheid al voor om thuis te blijven.