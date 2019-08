Mogelijk hittegolf op komst

Erg warme lucht weet onze omgeving de komende tijd te bereiken. Op basis van de meest actuele temperatuurverwachting zou het zelfs tot een eventuele, landelijke hittegolf kunnen komen.

We spreken van een landelijke hittegolf als het in De Bilt ten minste vijf dagen achtereen 25,0 graden of meer wordt, en daarvan moet het minstens drie dagen boven de 30,0 graden zijn. Dit lijkt de komende dagen te gaan gebeuren en daarmee zou dit de laatste hittegolf in het seizoen ooit worden. In 2001 kwam het van 22 tot 26 augustus tot een hittegolf, en dit jaar zou hij dus nog iets langer kunnen doorlopen.

Na een zomerse vrijdag blijft het ook in de avond en in de nacht naar zaterdag vrijwel helder. Er staat nauwelijks wind en lokaal ontstaat dan ook een mistbank of wat nevel. De temperatuur daalt komende nacht naar 17 tot 12 graden.

Zaterdagochtend lost de lokale mist en nevel met het opkomen van de zon snel weer op, waarna het de rest van de dag zonnig is. Er waait een zwak oostelijke briesje, alleen op de Wadden soms even matig, en het warmt snel op naar 28 tot landinwaarts 30 graden. Op de stranden steekt gedurende de middag een zeewindje op.

Ook zondag houdt het zomerse weer aan. Er is nauwelijks bewolking en het wordt zelfs nog iets warmer dan op zaterdag. Aan de kust wordt het dan 26 tot 29 graden, in het binnenland 30 tot 32 graden.

Maandag tot en met woensdag blijft een hogedrukgebied boven onze omgeving storingen op afstand houden en is het stralend zomerweer. Vooral landinwaarts is het steeds warm, met 28 tot 32 graden, en aan de kust wordt het 25 tot 28 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.