Meer geld voor student uit ontwikkelingsland

Het kabinet trekt meer geld uit voor studenten uit ontwikkelingslanden. Er komen 850 beurzen beschikbaar voor hen. Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) steekt er 10,1 miljoen euro in.

Het geld gaat via Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic heeft de investering woensdag naar buiten gebracht. Het geld is bestemd voor studenten uit Irak, Nigeria, Egypte, Jordaniƫ, Libanon, de Palestijnse gebieden, Ethiopiƫ, Mali, Burkina Faso en Niger. Zij zullen opleidingen in bijvoorbeeld waterbeheer, voedsel en rechten krijgen.