Kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep.nl verwachten zondag stormloop op sites

De bedrijven Kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep.nl verwachten komende zondag een veelvoud aan bezoekers die online een kerkdienst beluisteren. Voorgangers krijgen advies hoe ze vanaf hun studeerkamer via internet een preek kunnen houden.

Kerkdienstgemist.nl verwacht in verband met de coronacrisis komende zondag „tien keer zo veel” bezoekers op de website, stelde directeur Klaas Jan Wierenga van het Deventer bedrijf donderdag desgevraagd. „We hebben te maken met een zeer uitzonderlijke situatie.”

De website verzorgt op zondagen voor zo’n 1400 kerken audio-uitzendingen en voor 400 kerken video-uitzendingen.

Naar verwachting zullen tal van kerken hun diensten in verband met de coronacrisis komende zondag afgelasten. Daarom zullen vermoedelijk tienduizenden kerkgangers via internet thuis een kerkdienst volgen. Zo’n dienst kan bijvoorbeeld ‘in het echt’ gehouden worden voor een klein groepje kerkgangers, waarbij dan het overgrote deel van de gemeente vanuit huis meeluistert dan wel meekijkt, live of achteraf.

Spannend

Kerkdienst.nl is momenteel druk doende om „extra capaciteit” te regelen om de verwachte toestroom van luisteraars en kijkers zondag op de site aan te kunnen. „We kunnen die extra capaciteit relatief makkelijk organiseren, maar spannend wordt het wel. We doen ons uiterste best, het is alle hens aan dek, al kunnen we niet garanderen dat alles goed zal gaan”, zegt Wierenga. Zondag is bij het bedrijf een crisisteam in touw. Donderdag „regende” het telefoontjes van kerken die advies vroegen.

Kerkdienstgemist.nl stuurt vrijdag een nieuwsbrief rond, vertelt Wierenga. Daarin staan onder meer tips hoe een predikant vanaf zijn studeerkamer online een kerkdienst kan organiseren. „Als je een laptop en een webcam hebt, kom je eind. Het kan dan handig zijn dat bijvoorbeeld een gemeentelid met een ict-achtergrond helpt bij het installeren van software”, zegt Wierenga.

Video

Ook Kerkomroep.nl verwacht komende zondag een veelvoud aan online-bezoekers te trekken, nu het er naar uitziet dat talloze kerken zondag vanwege de corona-crisis leeg blijven. „Ik verwacht zeker dubbel zoveel bezoekers, maar het kunnen er ook veel meer zijn”, vertelt directeur Daan van Heteren van het bedrijf uit Waddinxveen donderdagmiddag desgevraagd. Bij Kerkomroep.nl zijn zo’n 1400 kerken aangesloten. Al die kerken zenden zondags audio-diensten uit, ongeveer 200 van de 1400 verzorgen ook videodiensten.

Van Heteren zegt dat Kerkomroep.nl „overcapaciteit” heeft, waardoor de computersystemen zondag extra bezoekers aankunnen, zeker als het om een audio-dienst gaat. „Toen het een paar weken geleden stormde op zondag en veel mensen thuis bleven, hadden we die dag online 15 procent meer bezoekers. Dat was technisch gezien geen enkel probleem. We zetten alles op alles dat alle extra bezoekers via onze site een dienst kunnen beluisteren, live dan wel via ons archief.”

Van Heteren houdt er wel rekening mee dat er zondag een limiet wordt gesteld aan het aantal bezoekers van videokerkdiensten. „Stel dat normaal gesproken 100 mensen uit een gemeente van 1000 leden online via een videoverbinding de dienst volgen. Als dat er komende zondag ineens 1000 zijn, is dat wel even een kwestie. Dan kunnen we tegen onze grenzen aanlopen. Dan zou het aantal kijkers gelimiteerd kunnen worden tot bijvoorbeeld 200.”

De directeur van Kerkomroep.nl hoort in deze tijden van crisis tal van ideeën uit kerken om op alternatieve wijze toch een dienst te houden. „Een mogelijkheid is dat een dominee de preekstoel opgaat, een preek houdt en dat zijn gemeente thuis meeluistert. Een andere optie is dat een klein groepje onder leiding van een predikant zaterdag een dienst of viering houdt en die opneemt. De gemeenteleden kunnen dan de zondag erna die dienst online terugluisteren.”

Ook voor Van Heteren zijn het „spannende” tijden. „Ik weet echt niet wat er komende dagen gaat gebeuren. Met een crisisteam willen we er zondag voor zorgen dat onze capaciteit op de meest efficiënte wijze wordt benut.”