Kandidaat-raadslid Amsterdamse CDA roept op tot pooierverbod

In Amsterdam moet een pooierverbod komen. Dat vindt kandidaat-raadslid Lotte Schipper (24) van het CDA in de hoofdstad. „Wat mij betreft is het een eerste stap richting een verbod op prostitutie.”

Waarom bestaat er nog geen pooierverbod?

„Dat verbod was er ooit, maar is in 2000 afgeschaft. Het idee was dat dit zou zorgen voor een ‘schonere’ seksbranche te krijgen. Voorstanders van afschaffing stelden toen dat legalisering tot meer veiligheid zou leiden. De pooiers zouden als werkgevers vast goed voor hun werknemers, de sekswerkers, zorgen.”

Is de branche schoner geworden?

„Absoluut niet. De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie explosief toegenomen. Momenteel zit 50 tot 80 procent van de prostitués gedwongen in de prostitutie. Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de sekswerkers uit zou willen stappen, maar dat niet durft of niet kan. Van de vrouwen die het wel lukt om eruit te stappen, heeft ruim 70 procent een posttraumatische stressstoornis.”

Waarom roept u juist nu op tot het verbod?

„Landelijk is er veel aandacht voor het slavernijverleden van ons land, maar er is weinig oog voor de hedendaagse slavernij: de prostitutie. Ik sta op plek 3 van de CDA-lijst in Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor heb ik nu een podium dat ik graag gebruik om het prostitutieprobleem aan te kaarten.”

Waarom zet u zich juist voor deze zaak in?

„De prostitutie is mij echt een doorn in het oog. Ik woon in Amsterdam en kan het niet aanzien dat meisjes van mijn leeftijd op grote schaal worden uitgebuit. Ik schaam me diep voor mijn stad als ik langs de ramen loop en zie hoe vrouwen worden uitgelachen en als seksobjecten worden behandeld. Als mens en politicus kan en mag je dan toch niet wegkijken?”

Moet u dan niet hoger inzetten?

„Uiteraard zie ik het liefst een verbod op de hele prostitutie. Laat dit pooierverbod een eerste stap zijn. Ik hoop dat ik over een paar jaar met mijn kinderen in een museum sta en dan kan vertellen dat wij vroeger nog vrouwen achter ramen hadden staan.”

Denkt u dat het pooierverbod er komt?

„In het coalitieakkoord van het huidige kabinet staat dat de regeringspartijen een landelijk pooierverbod willen. Als VVD en D66 in Amsterdam hetzelfde stemmen als hun landelijke fractie, zou het moeten lukken.”