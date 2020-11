Jagersvereniging deelt wildkroketten uit

Bewoners van de Veluwe en de westkant van de Achterhoek krijgen van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een gratis wildkroket. Ze kunnen de kroket, gemaakt van lokaal geschoten wild, afhalen bij een snackbar in hun buurt.

De Jagersvereniging is gestart met een landelijke campagne om te laten zien dat jagers bijdragen aan de verkeersveiligheid in beboste streken. Dat doen ze onder meer door advies te geven over maatregelen op wegen waar veel wildaanrijdingen zijn. Na een aanrijding met wild belt de politie een plaatselijke jager om het aangereden dier zo nodig uit zijn lijden te verlossen en af te voeren. Meestal komt het vlees daarna in de handel.

Het aantal wildaanrijdingen in Nederland stijgt volgens de Jagersvereniging fors. Elke maand worden gemiddeld 499 dieren aangereden. In het bosrijke Gelderland zijn er elke week gemiddeld tien aanrijdingen met een wild zwijn en 26 met een ree. Daarom zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst, Oldebroek en Heerde uitgekozen voor de gratis wildkroket. Inwoners van die gemeenten krijgen deze week een bon waarmee ze de snack tot eind van het jaar kunnen ophalen.