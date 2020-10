„Intimiderend dat uitgeverij De Blauwe Tijger in terreurrapport opduikt”

In een rapport over terrorisme waarschuwt terreurbestrijder Pieter-Jaap Aalbersberg voor de „ultraconservatieve” uitgeverij De Blauwe Tijger in Groningen. Drijvende kracht Tom Zwitser achter die uitgeverij noemt dat donderdag „heel intimiderend.”

Activiteiten van De Blauwe Tijger kunnen „verharding in de hand werken.” Daarvoor waarschuwt Aalbersberg in het jongste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) betoogt dat de „ultraconservatieve” uitgeverij een „doorgeefluik vormt van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën.”

De uitgeverij gooit het op een akkoordje met radicale boeren, valt in het rapport te lezen. Die boeren, meldt de NCTV, „uiten dreigementen richting politici, journalisten en andersdenkende medeboeren.” Volgens Aalbersberg doneert De Blauwe Tijger geld aan „een boerenactiegroep.”

Wat vindt u ervan dat de naam van uw uitgeverij opduikt in het rapport over terrorisme?

Tom Zwitser: „Heel intimiderend. Veel hoofdstukken in dat rapport gaan over IS, over jihadisten, over zelfmoordterroristen. En daar staat De Blauwe Tijger dan ook tussen.”

De NCTV noemt de naam van De Blauwe Tijger niet lichtvaardig, zou je denken.

„Ik lach daarom. Het is gewoon een politiek besluit dat onze naam wordt genoemd. Mede door toedoen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). De Blauwe Tijger heeft nogal wat klokkenluidersdossiers in bezit. Bijvoorbeeld over een man die 25 jaar in de Scheveningse gevangenisziekenhuis heeft gewerkt, en er als klokkenluider, eervol overigens, is ontslagen. In dat ziekenhuis gebeuren rare dingen. Minister Dekker blijft liegen in die kwestie.”

De NCTV stelt dat u geld doneert aan een boerenactiegroep. Wat vindt u daarvan?

„Tijdens een actie afgelopen zomer kondigde ik aan dat van elk door onze uitgeverij verkocht boek 2 euro naar Farmers Defence Force, FDF, zou gaan. We willen die boerenorganisatie een hart onder de riem steken. Want FDF krijgt te maken met staatsterreur. Zo geven overheden landbouwgrond een natuurbestemming, zonder met boeren in overleg te gaan. Als de boeren protesteren, worden ze als criminelen onder schot gehouden.”

De NCTV noemt De Blauwe Tijger een „doorgeefluik van anti-overheidspropaganda en nepnieuws”. Wat vindt daarvan?

„Belachelijke en lachwekkende woorden. Kennelijk wil de NCTV dat alle media klakkeloos de overheid volgen. Dat doet De Blauwe Tijger niet. Foei, foei, zegt de NCTV dan. Wij houden van een eerlijk en open debat. Als media volgens de NCTV alleen maar deugen als ze de overheidspropaganda brengen, zijn we in dit land heel diep gezonken.”

De RIVM verweet u eerder dit jaar dat u stelde dat de overheid via de coronapandemie van 200.000 zwakke mensen af wil komen. Dat is nogal een boude bewering van u.

„Mijn punt was dat ik in maart van dit jaar vond dat de RIVM de gevaren van corona weglachte. De RIVM was toen veel te laconiek en bleef lang onvoorbereid op tal van vlakken. Op grond van een door wereldgezondheidsorganisatie WHO genoemd sterftepercentage van 3,4 procent zouden er in Nederland nog veel meer dan 200.000 doden kunnen vallen. Als je mijn woorden in het filmpje daarover letterlijk uitschrijft, kun je daarin lezen dat ik vind dat de overheid bewust 200.000 mensen dood wilde hebben. Zó laconiek vond ik alles gaan. Maar dat lézen is wat anders dan dat je me dat hóórt zeggen. Je moet letten op de intonatie van mijn woorden in dat filmpje. Er zat ironie in.”

U staat te boek als iemand die de officiële lezing van het onderzoeksteam JIT over de MH17-ramp betwist.

„Ik houd me niet zo heel erg bezig met de MH17-ramp. Een tragische gebeurtenis. Maar ik geloof dat de officiële lezing over de MH17, ook onderschreven door iemand als terreurbestrijder Pieter-Jaap Aalbersberg, rammelt. De conclusies van de Nederlandse autoriteiten kloppen voor geen meter.”

Uw naam stond ooit op de mailinglijst van Anders Breivik, de rechts-extremistische terrorist die in 2011 aanslagen pleegde in Noorwegen. Kan het feit dat u op die lijst stond ermee te maken hebben dat uw uitgeverij nu in het terreurrapport opduikt?

Tom Zwitser: „Waarom moeten mensen me altijd blijven nadragen dat ik op die mailinglijst stond? Ik kende Breivik niet, en hij mij niet. Destijds kwam ik niet voor in de NCTV-rapporten, de jaren erna ook niet. En dat Breivik mij op zijn mailinglist had staan, is zeker niet de reden dat ik nu in het terreurrapport sta.”

De tamelijk jonge uitgeverij De Blauwe Tijger geeft onder meer het Epoque Magazine uit. Een van de scribenten daarvan is ds. Henk-Jan Prosman, hervormd predikant in Nieuwkoop. Mensen als VVD’er Frits Bolkestein, conservatief Andreas Kinneging en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt waren lovend over het blad. Tom Zwitser staat te boek als sympathisant van Forum voor Democratie.

De NCTV betitelt uw uitgeverij als ultraconservatief. Bent u het daarmee eens?

„Ik moet er om lachen. Onder meer via YouTube voeren we in onze studio debatten tussen mensen die goed onderbouwd hun mening kunnen geven. Onze schrijvers zijn vooral klassiek liberaal dan wel christelijk. Maar we laten ook linkse mensen aan het woord. Ons blad Epoque Magazine zit deugdelijk in elkaar. Ds. Prosman kun je inderdaad als conservatief betitelen. Zelf kom ik met name op voor boeren, vissers en mkb’ers. Hen wordt veel onrecht aangedaan. En vergeet vooral ook niet de Groningers die te lijden hebben onder aardbevingen als gevolg van gaswinning.”