Gg Nunspeet uit in flyer bedenkingen bij kerstmusical

Het evenement So this is Christmas, een musical rond het kerstverhaal, stuit in Nunspeet op bezwaren bij de plaatselijke gereformeerde gemeente. De kerk verspreidde een flyer waarin zij kanttekeningen plaatst bij het evenement, meldt Omroep Gelderland.

Volgens de gereformeerde gemeente leidt de kerstmusical op het marktplein af van de werkelijke boodschap van het kerstfeest. Ook hekelt de kerk in de flyer de romantiek en commercie die het „kerstspektakel” zouden kenmerken.

De organisatoren van het evenement herkennen zich niet in de kritiek.