Plein Amsterdam-Zuidoost tijdelijk veiligheidsrisicogebied

De politie mag maandagavond preventief fouilleren in de omgeving van het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. Aanleiding zijn confrontaties tussen groepen jongeren in de afgelopen dagen en oproepen tot nieuwe confrontaties die rondgaan op sociale media, laat de gemeente weten. Op het plein is het ZO is Vrij Bevrijdingsfestival gaande.