Gemeente Urk: Gezonken kotter ligt op slechts 5 meter diepte

De donderdag vergane viskotter UK 165 ligt ongeveer op 5 meter diepte. Mogelijk bevindt het vaartuig zich nabij een wrak op de zeebodem.

Dat zegt Nico Schipper, zegsman van de gemeente Urk, vrijdagmorgen desgevraagd na afloop van een crisisoverleg op het gemeentehuis in Urk.

Oud-visser Jurie van den Berg: Techniek kan rampen niet voorkomen

Duikacties zullen vrijdag niet plaatsvinden, niet door de marine en ook niet door particulieren, zo benadrukt Schipper. „De marine vindt het niet verantwoord om vrijdag te duiken. De weersomstandigheden zijn slecht. Er wordt windkracht zeven verwacht. Soms zijn er golven van drie meter hoog. Doordat het schip ondiep ligt, kan de golfslag er juist extra onrustig zijn.”

Als er onder de huidige omstandigheden gedoken zou worden naar de UK 165 kan dat de situatie onder water verstoren, geeft Schipper aan. „Dat zou zelfs kunnen betekenen dat de kans op het vinden van de vermisten verkleind wordt.”

Zaterdag wordt mogelijk wel gedoken naar de gezonken viskotter. „Maar we houden een slag om de arm”, zegt Schipper. De politie moet groen licht geven voor eventuele particuliere zoekacties in de gezonken kotter, met bijvoorbeeld een onderwatervaartuig.

Wel wordt er vrijdag wellicht met sonarapparatuur gespeurd naar het gezonken schip. Maar zo’n actie geschiedt dus niet ónder water. Nu is volgens Schipper nog niet duidelijk of de UK 165 met de kajuit naar boven ligt of naar onderen.