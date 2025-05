Monument ter herdenking aan Molukse KNIL-militairen onthuld

Het monument staat volgens de initiatiefnemers voor „de erkenning en waardering voor de Molukse KNIL-militairen en herdenkt het leed dat zij hebben doorstaan, ook na hun aankomst in Nederland, wat van een tijdelijk verblijf een definitief verblijf is geworden, vaak in erbarmelijke omstandigheden”.

Nederland haalde na de Indonesische onafhankelijkheid in 1949 ruim 3500 Molukkers, die in dienst waren geweest bij het KNIL, naar Nederland. Dit in afwachting van de vestiging van de in augustus 1945 uitgeroepen eigen onafhankelijke republiek op het eiland Ambon. Die staat is er tot op heden niet gekomen. Veel Molukkers bleven in Nederland wonen.