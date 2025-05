Nieuwe vertraging dreigt voor renovatie Binnenhof

In het voorjaar bleek uit opgevraagde stukken dat het megaproject pas in 2030 helemaal af is. Dit jaartal staat ook in een tijdlijn in Keijzers rapport. Met name de renovatie van het ministerie van Algemene Zaken, waar het Torentje bij hoort, duurt nog lang. Andere delen zijn volgens de planning in 2028 of 2029 klaar.

Bouwplannen die aannemers nog aan het uitwerken zijn, stroken volgens het rapport niet met deze tijdlijn. Over de precieze data wordt nog onderhandeld. Eind dit jaar wordt de nieuwe planning bekend.