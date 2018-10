„Christen moet opstaan voor traditionele gezin”

De linkse agenda tegen het gezin zal ineenstorten, omdat deze tegen de mensheid ingaat. Dat gaat dertig, veertig jaar duren. Maar we mogen geen een of twee generaties verloren laten gaan. Christenen moeten nu opstaan om op te komen voor het traditionele gezin.

Dat betoogde de Duitse journaliste Birgit Kelle vrijdag in Doorn tijdens een internationale conferentie van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP over ”Family first!” (Het gezin eerst). Bij de conferentie waren naast Nederlanders veel mensen uit Oost-Europa aanwezig.

Kelle is in Duitsland en Europa woordvoerder van diverse organisaties die zich opwerpen voor traditionele gezinnen en voor moeders die voor hun kinderen zorgen. Zij tipte een aantal problemen aan van gezinnen in Europa: veel echtscheidingen, een te laag geboortecijfer om de bevolking op peil te houden.

In de media en de politiek wordt er negatief gekeken naar christenen en conservatieven: „Dat is uit de middeleeuwen; er is geen noodzaak meer voor de christelijke waarden over het gezin.”

Problemen

Kelle schetste de problemen van conservatieve christenen. „We hebben geen sterke lobby in de politiek. Conservatieve partijen zijn niet zo sterk meer en zijn zelf ook van mening veranderd over het gezin. Linkse en groene partijen kwamen op in verschillende Europese landen. Zij zeggen veel te doen voor het gezin, maar geven een andere definitie aan dat begrip.”

Bovendien waren de meeste politici dertig, veertig jaar geleden getrouwde mannen. Kelle: „Nu is er een nieuw type politici: niet getrouwd, geen echtgenoot, geen ouder. Maar die nieuwe politieke generatie leeft anders dan de meerderheid waarvoor zij spreekt: de traditionele mensen in gezinnen. Van de kinderen in Europa leeft 80 procent bij hun getrouwde ouders.”

Niet alleen de politici maar ook de pers is traditioneel links. „Linkse, groene, jonge mensen gaan werken bij de media. De progressieven weten het wel: zij zitten in de top van de media, de politiek en de kerk. Wij sliepen en worden nu wakker.”

Veel West-Europeanen hebben hun geloof verloren. Kelle: „Als alles goed gaat, heb je geen religie nodig. Ook de kerken zelf zijn geen verdediger van de ouderwetse waarden meer. Ik ben allang blij als de kerk in Duitsland míj niet bestrijdt. Conservatieve organisaties krijgen geen steun, niet ideologisch en niet met geld, terwijl de kerken veel belastinggeld krijgen. Het is David tegen Goliath.”

Bij de Europese instellingen wordt niet gesproken over gezinspolitiek, aldus de journaliste. „Een gezin bestaat uit individuen. Het gaat om vrouwen- en kinderrechten, gendergelijkheid: vrouwen moeten het gezin uit. Abortus wordt een „mensenrecht voor vrouwen.” Vrouwen zijn vooral werknemers. Je discrimineert als je tegen het homohuwelijk bent. De lhbt-lobby spreekt mooie woorden over liefde. Ondertussen heeft zij het frame veranderd: zij zijn tolerant, wij zijn intolerant.”

Oplossingen

Kelle adviseerde conservatieven om gebruik te maken van de door linkse mensen bepleite diversiteit. „Daardoor is er ruimte genoeg voor verschillende opinies. Gebruik de term tolerantie als tweerichtingsverkeer. Anders is er sprake van intolerantie.”

Ook moeten conservatieve mensen positief spreken en schrijven over gezinnen. „Als je de media bekijkt en leest, verdwijnt het traditionele gezin uit de Europese samenleving omdat je het niet ziet. We zien de uitzonderingen: de singles, gescheiden mensen, homostellen. Maar wíj zijn de meerderheid.”

Verder moeten conservatieven van de verdediging in de aanval gaan. „Linkse en groene politici vallen ons aan. We moeten leren van hun strategie.”