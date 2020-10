Amsterdam krijgt innovatiecampus voor stadslogistiek

De Metropoolregio Amsterdam krijgt een campus voor innovatie in stadslogistiek, de eerste in Europa. De City Logistics Innovation Campus, kortweg CLIC, wordt een broedplaats voor alles wat te maken heeft met vernieuwingen voor de bevoorrading van steden.

Mede door het coronavirus is het aantal bezorgingen de afgelopen tijd geëxplodeerd, waardoor de noodzaak van innovatieve stadslogistiek hoog is. Zo zijn er steeds meer voertuigbewegingen voor supermarkten, bedrijven, bouwplaatsen, pakketdiensten en maaltijdbezorgers. Ook stellen klanten steeds hogere eisen aan bezorgsnelheid, prijs, tijdstip, locatie en duurzaamheid.

De innovatiecampus wil de leefbaarheid in steden verbeteren door te zorgen voor minder uitstoot, geluidsoverlast en voertuigbewegingen door het bundelen van goederenstromen. Ook snellere bezorging en minder opstoppingen behoren tot de doelstellingen. De campus krijgt onder meer kantoren, vergadermogelijkheden en een hotelvoorziening. Bedrijven uit verschillende sectoren, kennisinstellingen, onderwijs en overheden kunnen er gezamenlijk werken aan projecten.

CLIC komt aan de rand van Amsterdam, in Haarlemmermeer aan de A9 bij Badhoevedorp. De campus is een initiatief van Somerset Capital Partners en partner Bohemen, die in totaal een investering van ruim 250 miljoen euro deden.