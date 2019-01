Advocate: Armeens gezin uitgezet

Het Armeense gezin Grigoryan is maandagmiddag uitgezet. Dat heeft de advocate van het gezin, Mary Grigorjan, gezegd. De vlucht vertrok rond 14.00 uur, met bijna een uur vertraging. Volgens haar zijn er tien man aan begeleiding meegegaan.

Het gezin met drie kinderen heeft tot op het laatste moment geprobeerd te voorkomen dat zij naar Armenië terug moesten. „Het heeft niet gebaat”, zei de raadsvrouw. De familie is al negen jaar in Nederland en heeft altijd in asielzoekerscentra gezeten. De kinderen zijn hier geboren.

De laatste hoop van het gezin was het coalitieoverleg maandag over een mogelijke versoepeling van het kinderpardon. Maar dat leidde niet tot een opschorting van de uitzettingen.