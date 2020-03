Stichting zoekt geld voor orgel Nederlandse kerk Sint-Petersburg

De stichting Vrienden van Sint-Petersburg is bezig geld in te zamelen om een orgel uit Bakkeveen in de Nederlandse kerk van Sint-Petersburg geplaatst te krijgen. Voor het project is 30.000 euro nodig. Begin deze maand was er 17.500 euro binnen.

In de Russische stad Sint-Petersburg, in 1703 gesticht door tsaar Peter de Grote, wonen sinds de 18e eeuw Nederlanders. In het midden van die eeuw ontstond er aan de Nevski Prospekt zelfs een Hollandse wijk, waar onder andere mensen vanuit het Twentse Vriezenveen neerstreken.

Aan die straat werd in de jaren 30 van de 19e eeuw een imposante gebouw neergezet, waarin de Nederlandse kerk gehuisvest werd. De kerk sloot echter in 1927, als gevolg van de Russische revolutie, haar deuren. Het orgel van Walcker in het gebouw werd overgeplaatst naar de naburige concertzaal Capella. In de kerk werd een poppentheater gehuisvest. Sinds 1936 bevindt zich in het centrale deel van het gebouw een bibliotheek.

De Stichting Vrienden van Sint-Petersburg, in 2006 opgericht, heeft haar verblijf en een klein museum in de voormalige domineeskamer van de kerk. De kerkzaal wordt gebruikt voor tentoonstellingen, lezingen, concerten en kerkdiensten.

De stichting wil graag dat er op de lege kerkzolder weer een orgel komt. Ze heeft daarvoor het oog laten vallen op het eenklaviers orgel (acht stemmen) van Mart Vermeulen uit 1910 dat tot 2012 in de hervormde kerk van het Friese Bakkeveen stond. Volgens de stichting zou dit instrument „perfect” passen in de kerkzaal van de Nederlandse kerk in Sint-Petersburg.

Om de plaatsing daadwerkelijk te realiseren, zoekt de stichting sponsors om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Als het orgel in Sint-Petersburg geplaatst is, zal het gebruikt worden tijdens kerkdiensten en concerten en als oefeninstrument voor het conservatorium.

Meer informatie: www.vriendenvanstpetersburg.nl