Nieuwe stichting wil tweede orgel De Rijckere naar Middelburg halen

Een nieuwe stichting wil een orgel van De Rijckere uit 1776 uit het Limburgse Beek naar Middelburg halen. De Zeeuwse hoofdstad kent al een bekend instrument van deze Vlaamse orgelbouwfamilie: het orgel in de Oostkerk uit 1783. Het instrument uit Beek is het ándere bewaard gebleven instrument van De Rijckere.

De Stichting De Rijckere-orgel 1776 is onlangs opgericht, meldde André Poortvliet, een van de initiatiefnemers, vrijdag. Doel is om het orgel van De Rijckere uit Beek aan te kopen en over te plaatsen naar de oud-katholieke Sint-Augustinuskerk in Middelburg.

De orgelbouwfamilie De Rijckere uit Kortrijk bouwde het eenklaviers instrument (dertien stemmen) destijds voor de hervormde kerk van Axel (Zeeuws-Vlaanderen). Sinds 1924 staat het in de protestantse kerk in het Limburgse Beek. Deze kerk gaat echter in 2024 dicht, waardoor het orgel beschikbaar komt.

Volgens Poortvliet en de andere initiatiefnemers, Bram de Wolf en Gerard Boot, is het orgel uit Beek „uniek vanwege het uitstekend bewaarde Vlaamse karakter en de windvoorziening die handmatig te bedienen is.” De middentoonstemming maakt het orgel „zeer geschikt voor een authentieke uitvoering van 17e- en 18e-eeuwse muziek”, aldus de initiatiefnemers. „Hiermee is dit orgel straks het enige instrument in Zeeland met een dergelijke stemming.”

Als de plannen doorgaan, komt het instrument van De Rijckere na honderd jaar weer terug naar Zeeland. De beide instrumenten van De Rijckere die bewaard bleven zullen dan te beluisteren zijn in twee kerken die op loopafstand van elkaar liggen.

Om geld bij elkaar te verzamelen gaat de nieuwe stichting een aantal activiteiten organiseren. Voor augustus staat een tweetal orgelconcerten op het Duyschotorgel (1707) in de Sint-Augustinuskerk op de rol. Ook verzorgt de Italiaanse organist Francesco Cera die maand een masterclass met presentatieconcert door de deelnemers. Komende maand lanceert de stichting een eigen website.