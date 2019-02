Mannenkoor De Lofzang Goes viert gouden jubileum

Mannenkoor De Lofzang uit Goes bestaat een halve eeuw. Het jubileum wordt zaterdagavond 2 maart met een koor- en samenzangavond in de Sionkerk in Goes gevierd.

Najaar 1968 hadden enkele mannen van de gereformeerde gemeente van Goes het idee om een mannenkoor op te richten, zegt voorzitter Kees Dingemanse. Tijdens de eerste repetitieavond waren er 26 leden. Dirigent was A. Logman. Er werden destijds uitsluitend psalmen uit het zogenoemde vierstemmenboek gezongen. Sinds 1977 staan er behalve psalmen ook gezangen en vaderlandse liederen op het repertoire. Vanaf 1980 organiseert De Lofzang jaarlijks in het weekend van carnaval een zang- en orgelavond in de Sionkerk in Goes, in de volksmond ”februarizangavond” genoemd.

Het koor, dat momenteel zestig leden telt, staat sinds 2006 onder leiding van dirigent Ron van Ommen uit Nieuw-Lekkerland. Eerder leidden onder anderen Aart Kot, Jan van Zweden, Johan de Ridder en Kees van de Steenhoven de mannen. Als organisten waren onder anderen Jos Oreel, Michel de Wit en Bert Elbertsen aan het koor verbonden. Momenteel is de post van organist vacant. In 2017 bracht De Lofzang een cd uit: ”Komt prijst den Heere”.

Tijdens het jubileumconcert van De Lofzang zingt een aantal oud-leden mee. Als gastkoor is het christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Louwe Kramer uitgenodig. Organist Pieter Heykoop begeleidt beide koren en speelt bij de samenzang. Opening en meditatie worden verzorgd door ds. C. van Krimpen (Yerseke). De collecte is bestemd voor het deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.

De avond begint om 19.00 uur. De toegang is vrij.

Meer informatie: www.mannenkoordelofzang.nl