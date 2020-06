Leerorkest viert derde lustrum voornamelijk digitaal

Het Leerorkest bestaat vijftien jaar. Deze week is die mijlpaal op een bijzondere wijze gevierd.

Het was de bedoeling dat woensdag 500 kinderen op het podium van het Concertgebouw zouden staan om samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest en andere topmusici een groot lustrumconcert te geven. Vanwege corona kon dat optreden niet doorgaan. Met een alternatief programma heeft het Leerorkest het jubileum toch gevierd.

Woensdagmiddag was er een uitzending vanuit het Concertgebouw met onder anderen presentatrice Dieuwertje Blok en oprichter van het Leerorkest Marco de Souza. Strijkers van het Dudok Quartet –waarmee het orkest vaak samenwerkt– speelden muziek van Haydn. Harpist Remi van Kesteren –die geldt als een „idool” van de kinderen– vertolkte live zijn stuk ”Franck”. Mezzosopraan Tania Kross, ambassadeur van het Leerorkest, voerde het lied ”Fiesta den Kura” uit. Er waren digitale felicitaties van onder anderen Simon Reinink van het Concertgebouw, neuroloog prof. dr. Erik Scherder en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De kinderen van het Leerorkest zelf waren digitaal aanwezig via een opname van muziek van Rameau. De uitzending werd afgesloten met een lied dat Freek de Jonge –ook ambassadeur– speciaal voor het moment schreef op muziek van Verdi en dat –digitaal– werd uitgevoerd door alle betrokkenen bij het Leerorkest.

Het Leerkost ging in 2005 van start met 24 kinderen en een paar geleende instrumenten met als doel kinderen in de Amsterdamse Bijlmer een muziekinstrument te leren bespelen. Het concept verspreidde zich naar andere stadsdelen van Amsterdam en verder, tot in het Caribisch gebied. Voor de naschoolse muziekeducatie kwam het Wijktalentorkest erbij. Nu is het doel: „ieder kind doet mee en krijgt de kans zich volop te ontwikkelen door muziek.”

Meer informatie: www.leerorkest.nl