Recensie: Liederen van Medtner

Nikolai Medtner (1880-1951), de Rus die al in 1921 zijn land verliet en zich in Engeland vestigde, componeerde zijn leven lang in laatromantische stijl, onberoerd door de avant-gardistische stromingen van zijn tijd. Daardoor gold zijn werk al tijdens zijn leven als ouderwets en werd hij na zijn dood goeddeels vergeten.

In de achterliggende decennia ontstond een voorzichtige herwaardering van zijn oeuvre. Pianist Frank Peters vervulde in Nederland een voortrekkersrol door Medtners pianocomposities te promoten. Toen hij de van oorsprong Russische mezzosopraan Ekatarina Levental ontmoette, vatte hij het plan op Medtners liederen integraal op te nemen.

In Brilliant Classics vonden ze een partner die dit project aandurfde. Inmiddels is de eerste cd met 27 van de in totaal 107 liederen een feit. En die klinkt als een complete verrassing.

Hoewel Medtners contrapunt en modulatiekunst gedurfd en gecompliceerd zijn en er hoge eisen aan de musici worden gesteld, blijkt dat deze liederen desondanks heel melodieus en sensitief zijn. De teksten van dichters als Poesjkin en Goethe (in Russische vertaling) zijn uit het leven gegrepen en Medtner weet in de toonzetting ervan steeds de juiste stemming en emotie te treffen.

Dankzij de meesterlijke dialoog tussen Leventals soepele stem en Peters’ bezielde pianospel proef je als het ware de melancholieke sfeer van het oude, tsaristische Rusland.

Wie houdt van Medtners veel bekender geworden vriend Rachmaninov, moet zeker deze liederen beluisteren!

Medtner – Incantation – Complete Songs, volume 1 – Ekaterina Levental, mezzo-soprano – Frank Peters, piano; Brilliant Classics (96056); € 9,99; bestellen: www.brilliantclassics.com

"At the gates of the holy cloister", uit: 3 Romances, opus 3 null

"Winter Evening", uit: 2 Poems, opus 13 null