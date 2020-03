Recensie: Gerben Budding speelt Manneke

Vorig jaar werd Daan Manneke 80. Ter gelegenheid daarvan verscheen de cd ”O nostre Dieu et Seigneur amiable” (Psalm 8), vanuit de Grote Kerk in Gorkum.

Organist Gerben Budding en componist Manneke vonden elkaar in de liefde voor de Geneefse psalmen en de fascinatie voor klankkleur. Bovendien is de cd een ”Hommage à Sweelinck”, die eeuwen geleden beide interesses deelde. Resultaat is een opname van bijna een uur met 24 korte tot zeer korte nummers, vaak weer verder opgedeeld, met één uitzondering: de grootse ”Fantasia cromatica” van Sweelinck zelf. Dit eiland van langademige rust volgt naadloos op ”Evocazione – SwWV 258”, waarin Manneke Psalm 8 en diverse thema’s van Sweelinck combineert tot een caleidoscopisch geheel. Aan de hymne ”Te lucis ante terminum”, de Avondzang, wijdde Manneke twee variatiereeksen, elk met vijf delen. Verwacht hier niet alleen serene klanken, want Manneke houdt van pregnante klanken. In deze compacte impressies gebruikt Budding de tongwerken in alle soorten en maten.

Het prachtige orgel van Gorkum laat ook de eenvoudigste psalmbewerkingen (74, 20) opbloeien. In ”Le Bouquet, concert pour orgue” en ”Pseaume” verwerkt Manneke tien psalmen. Daarin is eerder de sfeer dan de melodie van de psalm leidend, want die komt vaak verknipt aan bod – zelfs de psalmzettingen zijn vervreemdend vervormd.

De muziek van Manneke is interessant en genietbaar, maar ook wat cerebraal en willekeurig, en daarmee niet direct onontkoombaar meeslepend.

O nostre Dieu et Seigneur amiable – Hommage à Sweelinck; Gerben Budding, orgel; Excellent Recordings (ER 137519); € 16,95; bestellen: www.diamondline.nl

Pseaume 8, uit: "Le Bouquet, concert pour orgue"

Evocazione - SwWV 258