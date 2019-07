Recensie: Debuut-cd violiste Merel Vercammen

Overrompelend, ontroerend en ongekend virtuoos. Voor een debuut-cd zijn zulke karakteriseringen niet voor de hand liggend, maar het is onmogelijk niet te vallen voor deze opname. De luisteraar rolt van de ene verbazing in de andere.

Allereerst het begin: een sonate voor viool en piano van een dochter van de beroemde Poolse componist Henryk Weniawski, Irene Regina, die haar werk publiceerde onder het pseudoniem Poldowski. Haar tot nog toe onbekende compositie, een vioolsonate uit 1914, wordt met passie uitgevoerd door violiste Merel Vercammen, met Dina Ivanova aan het klavier. Het stuk ademt de sfeer van de fin de siècle en is een regelrechte ontdekking.

Verrassend zijn daarna de ”Sprookjes” van Mathilde Wantenaar, een jonge componiste van Nederlandse bodem. Deze miniaturen doen verlangen naar meer.

De grootste kracht van deze cd ligt echter in de magistrale vertolking van de vioolsonate van César Franck, geschreven voor het huwelijk van Eugène Ysaÿe, pleitbezorger van Francks muziek. Zelden is dit werk zo overtuigend gebracht als hier gebeurt. Werkelijk alles is perfect in orde. De beide musici geven blijk van een diep inzicht in de partituur. Het flamboyante, vurige en intense spel van Vercammen en de uiterst intelligente vertolking van de extreem moeilijke pianopartij door Ivanova dwingen groot respect af en concurreren met opnames door de grootste instrumentalisten van de afgelopen decennia.

Een glansrijk en veelbelovend debuut.

Symbiosis – Merel Vercammen (violin) – Dina Ivanova (piano); Gutman Records (CD191); € 20,-; bestellen: www.gutmanrecords.com

Andante Languido, uit: Sonata in D minor (Poldowski)

Sprookjes: Musical Tales for Violin and Piano, nummer 3 (Wantenaar)