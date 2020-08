Eerste Festival of English Organ and Vocal Music in Rhenen

In de Cunerakerk in Rhenen vindt eind augustus het eerste Festival of English Organ and Vocal Music plaats.

Dat meldt de organisator van het driedaagse festival, Klassiek aan de Rijn.

Tijdens de concerten op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus treedt de Britse organist Roger Sayer op, die sinds 2013 als Director of Music verbonden is aan Temple Church in Londen. De musicus laat de bezoeker kennismaken met „de mooiste Britse vocale en orgelmuziek”, aldus de aankondiging. Behalve de orgelmuziek die Sayer vertolkt, klinken ook de stemmen van twee Engelse choristers.

Sayer bespeelt in de Cunerakerk niet alleen het drieklaviers Van Vulpenorgel, maar ook het Hauptwerkorgel met het sampleset van het Willisorgel van Salisbury Cathedral, dat in 2020 in de kerk is geïnstalleerd.

De concerten beginnen om 20.15 uur. Een combiticket voor alle drie de concerten kost 32 euro (21 euro voor studenten en CJP-houders). Jongeren tot en met 18 jaar zijn gratis.

Meer informatie: www.klassiekaanderijn.nl