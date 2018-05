Rondstruinen na een drukke werkweek

Na een drukke werkweek de natuur ingaan: beter kan het niet. Voor Lisette Baars (25) en Marleen de Graaff (27) is wandelen verlangzamen. Weg van de computer en de stress achter je laten.

Lisette, in het dagelijks leven planner bij een organisatieadviesbureau en muziekstudent, en Marleen, docent geschiedenis en fotograaf, staan aan het roer van Natuurhike, een wandelgroep voor jongeren. De groep bestaat sinds 2011. Marleen: „We zijn gaan lobbyen onder jongeren en er was veel animo voor. De eerste wandeling gingen er gelijk zeven mensen mee.” Inmiddels heeft de groep meer dan 250 leden.

Natuurhike organiseert iedere maand op zaterdag een wandeling. Ze wisselen korte wandelingen af met langere. Wie mee wil, kan zich inschrijven. „We lopen vaak Groene Wissels”, zegt Lisette. „Dat zijn prachtige wandelingen met een hoog struingehalte. En ze beginnen meestal bij een station. Dat is handig voor de mensen die geen rijbewijs hebben.”

De twee zijn grote wandelliefhebbers. „In Nederland is zo veel moois te vinden”, zegt Marleen. „Mensen weten het vaak niet, maar in het vroege voorjaar kun je op Flakkee flamingo’s kijken. Daar hoef je niet voor naar Curaçao. En in de Amsterdamse Waterleidingduinen zie je gegarandeerd damherten op aaiafstand. En laatst zag ik tijdens een wandeling het hele strand volliggen met dieppaarse kwallen. Prachtig.”

Voor Lisette is het sociale aspect van wandelen ook een pluspunt. „Veel van onze leden komen alleen, maar iedereen is altijd gezellig met elkaar aan het kletsen. Soms raken we daardoor zelfs de weg kwijt.”

Zomer en winter, regen of zonneschijn: de wandelingen van Natuurhike gaan altijd door. Marleen: „Ik vind regen niet zo erg. De Noren zeggen: Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding.” Lisette voegt eraan toe: „Al is het wel vervelend als het pad door de regen in modder verandert. Dan zak je bij elke stap die je zet 5 centimeter naar beneden.”

Tip voor beginners: trek bij regen waterdichte schoenen aan. En neem een vuilniszak mee. „Dan kun je in het gras zitten als het nat is”, zegt Lisette.

De twee hebben één grote wandelergernis: blaren. „Vreselijk”, zegt Marleen. „Wat ik ook probeer, ik blijf er last van houden. Mijn voeten zijn te smal.” Ook Lisette krijgt snel blaren. „Als er een natuurhike is, ga ik in de week ervoor met mijn wandelschoenen een paar korte stukjes lopen. Anders is het meteen weer mis.”

Maar de blaren weerhouden hen er niet van om iedere week weer de natuur in te gaan. Marleen: „In deze tijd hebben veel jongeren last van burn-outverschijnselen. Juist dan moet je gaan wandelen. Niet in het hoekje van de bank blijven zitten of op bed gaan liggen, maar de natuur in. Je ontspant ervan.”

>natuurhike.nl Dit is het zesde deel van een zevendelige serie over wandelaars.