Strokenteelt op Boerderij van de Toekomst

De grond is nog droog, maar de gewassen op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad groeien wel. Niet een akker vol aardappels, maar om de beurt een strook aardappels, zomertarwe of veldboon.

Droogte of juist extreme neerslag, het zijn maar twee van de problemen waar een moderne akkerbouwer tegenwoordig mee te kampen heeft. De kosten voor grond, arbeid en energie nemen toe. De beschikbaarheid van toegestane chemische bestrijdingsmiddelen neemt juist af. Schoon en zoet water is niet overal verkrijgbaar. Op sommige plekken raakt de bodem uitgeput. Niet voor niets geven veel telers aan dat ze deze problemen niet kunnen oplossen binnen het huidige voedselsysteem.

Die oplossingen probeert de Wageningen Universiteit te vinden op een 105 hectare grote proeflocatie in de Flevopolder bij Lelystad. Deze Boerderij van de Toekomst wordt donderdag geopend. De overheid en de landbouwsector zijn ook betrokken bij het project.

Strokenteelt is een van die oplossingen. Het telen van meerdere gewassen op één perceel heeft volgens persvoorlichter Jeroen Balemans veel voordelen. „Gewassen zijn minder kwetsbaar voor ziektes en plagen. Daardoor zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig. Ook draagt strokenteelt bij aan biodiversiteit en verbetert het de benutting van licht, water en mineralen.”

Een ander voordeel is dat de akkerbouwer gewassen zodanig kan combineren dat er minder dierlijke mest en minder kunstmest nodig is dan in de intensieve landbouw. Er wordt zelfs gekeken of menselijke uitwerpselen ook als meststof kunnen dienen.

Op de Boerderij van de Toekomst is gestart met acht gewassen: vroege en late consumptieaardappelen, uien, peen, zomergerst en zomertarwe, gras-klaver en veldboon. Robots, drones en sensoren houden deze gewassen zo goed mogelijk in de gaten. Door middel van data-analyse is precies duidelijk welke behandelingen ze nodig hebben.

Windmolens en zonnepanelen zorgen voor duurzame energie die eventueel omgezet kan worden in waterstof. Die brandstof kan in plaats komen van diesel voor de landbouwvoertuigen. Die zijn overigens lichter dan nu nog gebruikelijk is in Nederland, want zware machines leiden tot bodemverdichting en dat komt de opbrengst niet ten goede.

Het is de bedoeling dat agrariërs en andere partijen met interesse zich de komende jaren kunnen laten inspireren op de Boerderij van de Toekomst. Balemans: „We willen zo bijdragen aan de omslag naar een nieuw bedrijfsmodel dat agrariërs in staat stelt om hun gewassen op een duurzame wijze te telen, met een positieve impact op de biodiversiteit en leefomgeving.”