Tientallen zieke zeekoeten worden opgevangen in de Fûgelhelling in Ureterp. De afgelopen weken zijn er honderden dode en zieke zeekoeten aangespoeld langs de Groningse en Friese kust. De oorzaak daarvan is nog onbekend.

Hetty Sinnema en Raya Strikwerda van de Fûgelhelling voeren de zeekoeten bij. De vogels krijgen een cocktail van vispap, met daarin onder meer haring, vitamines en mineralen.

Klik op de foto om de fotoserie te openen.

Veel zeekoeten aangespoeld op Waddeneilanden