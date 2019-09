1700 wetenschappers steunen klimaatstakers

De zorgen van de mensen die vrijdag in Den Haag de straat opgaan om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen, zijn gegrond. Dat zeggen meer dan 1700 Nederlandse wetenschappers in een steunbetuiging aan de klimaatstaking op de website van Scientists4Future NL.

Onder de ondertekenaars zijn klimaatonderzoekers en hoogleraren Herman Russchenberg (TU Delft), Richard Bintanja (Rijksuniversiteit Groningen) en Guus Velders (Universiteit Utrecht).

Volgens de wetenschappers zal de temperatuur met de huidige inspanningen naar verwachting met 3 graden of meer stijgen. Dat is fors meer dan de maximaal 2 graden Celsius die vrijwel heel de wereld afsprak in het klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs werd beklonken.

Ook verschillende ecologen en biologen, onder wie de hoogleraren Theunis Piersma (Rijksuniversiteit Groningen) en Frans Bongers (Wageningen Universiteit), hebben de steunbetuiging getekend. In de verklaring wordt ook een verband gelegd tussen klimaatverandering en toenemende druk op ecosystemen en de biodiversiteit. Verder worden verbanden gelegd met de landbouw, de bebouwde omgeving, gezondheid en de wereldvrede, „om aan te geven dat klimaatverandering een veelomvattend probleem is”, aldus Scientists4Future NL. „De basisbehoeften en miljarden levens staan op het spel.”