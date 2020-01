Dodelijk virus blijft nog op afstand

Het coronavirus grijpt om zich heen. Opnieuw een sterfgeval in China. Nieuwe besmettingen in Japan, Thailand en Zuid-Korea. Spoedberaad van de Wereldgezondheidsorganisatie. Moeten we ons ook in Nederland zorgen maken?

De Chinese gezondheidsraad maakte maandag bekend dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens. Tot nu toe was dat onduidelijk. Het is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 opdook en wereldwijd 700 levens eiste.

Het coronavirus werd in december voor het eerst ontdekt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei. Volgens Chinese staatsmedia zijn er tot nu toe 217 besmettingen vastgesteld. Brits onderzoek schat het werkelijke aantal veel hoger in: wel 1700.

Inmiddels is het virus ook in Japan, Thailand en Zuid-Korea opgedoken. Bovendien gaan binnenkorte miljoenen Chinezen op reis om Chinees nieuwjaar te vieren. Dat vergroot het besmettingsrisico.

Toch is er in Nederland op dit moment nog geen reden tot bezorgdheid, stelt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). „De kans dat het virus in Europa opduikt, is erg klein. Het is wel goed om het in de gaten te houden. Onze laboratoria zijn voorbereid. Het feit dat we in zo’n vroeg stadium op de hoogte zijn van de sterfgevallen in China, zegt iets over onze alertheid.”

Geen aanbevelingen

Ondanks het toenemende vliegverkeer rond het Chinese nieuwjaar schat de woordvoerder de kans op introductie van het virus in Nederland laag in.

Het RIVM doet op dit moment geen aanbevelingen voor het beperken van reis- of handelsverkeer. Daarin volgt het instituut de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Diverse Aziatische landen, waaronder Japan, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen, zijn extra waakzaam. Op een aantal luchthavens in Thailand worden vliegtuigpassagiers uit risicogebieden in China gescreend. Wie symptomen vertoont, wordt uit voorzorg een dag in quarantaine geplaatst.

Op de drukke luchthaven van Hongkong moeten passagiers uit Wuhan gezondheidsverklaringen invullen. Wie jokt over symptomen van het virus, riskeert een boete en een maandenlange gevangenisstraf.

Spoedoverleg

Ook op de Amerikaanse luchthavens van San Francisco, New York en Los Angeles worden passagiers van vluchten uit Wuhan gecontroleerd op mogelijke besmetting.

Besmetting met het virus zorgt voor longklachten, kortademigheid en koorts. Aanvullend laboratoriumonderzoek is nodig om vast te stellen dat het om het coronavirus gaat.

De WHO komt woensdag in Genève bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus, maakte de organisatie maandag bekend. Dan zal worden bepaald of er sprake is van een „medische noodsituatie van internationale zorg.” In dat geval zou er een internationale aanpak voor het probleem moet komen, net als eerder gebeurde bij het zika- en ebolavirus.

Praktische tip: draag masker

De Chinese arts Yuen Kwok Yung noemt een aantal praktische adviezen met betrekking tot het coronavirus. Draag een masker, op de markt of in het vliegtuig. Vermijd drukke plaatsen tot eind maart. Neem veel vitamine C. Ben je eenmaal besmet, blijf je keel dan vochtig houden met water. Dit voorkomt verdere verspreiding van het virus.