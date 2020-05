Zingen met een handzangspatscherm – en andere initiatieven

Ds J. Maliepaard, predikant binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN), bedacht samen met zijn vrouw een handzangspatscherm. „Wij waren thuis aan het nadenken over het zingen in de kerk tijdens de coronacrisis. We bedachten een handzangspatscherm. Het is een A4-schutblad, vastgeniet aan een houten plantenetiket.” Het scherm is eenvoudig te maken, aldus de predikant.

Gebedspunten

Door de coronacrisis komt er veel op kerken af. Hoe help je mensen die zonder werk zijn komen te zitten, eenzaam zijn, geen internet hebben of ver op het zendingsveld verblijven? De GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, vraagt gebed voor deze mensen en zet wekelijks actuele gebedspunten online.

Themazondag

Micha Nederland, een stichting die opkomt voor gerechtigheid, heeft 14 juni uitgeroepen tot themazondag. De stichting wil met deze themazondag „een extra impuls geven aan de ontstane bezinning rond de impact van onze levensstijl op de schepping en onze naasten dichtbij en ver weg.” Micha Nederland heeft materiaal ontwikkeld dat bij deze themazondag past. Het materiaal is kosteloos te downloaden op michazondag.nl.

Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) steunt het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG), zodat hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela doorgang kan vinden. Het SBG is deze maand begonnen met het bieden van hulp in de vorm van distributie van levensmiddelenpakketten en Bijbels. Op bijbelgenootschap.nl staat een beschrijving van dit project.

Kerk in Actie

In aanloop naar Pinksteren geeft de Protestantse Kerk in Nederland en haar diaconale afdeling Kerk in Actie extra aandacht aan coronahulp in het buitenland. Het kerkverband roept gemeenten op om met Pinksteren te collecteren voor coronahulp wereldwijd.

Studie

Ds. Orlando Bottenbley, baptistenpredikant in Amsterdam, brengt woensdag 3 juni op bgdeverbinding.nl een zesdelige studie uit over het thema ”De coronacrisis in het licht van Gods masterplan en de eindtijd”.

Gebedsuur

Vanwege de grote gevolgen van de coronacrisis hebben predikanten van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te houden. Het gebedsuur zal op woensdag 3 juni om 19.00 uur live worden uitgezonden vanuit de vrijgemaakt gereformeerde kerk te Frieschepalen. De avond is te volgen via gkvfrieschepalen.nl.