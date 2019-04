ZGG benoemt Pieter van Ojen als evangelist voor Albanië

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft P. E. B. van Ojen uit Woudenberg benoemd als evangelist voor het zendingsveld in Albanië. Dat maakte de ZGG dinsdag bekend.

Pieter van Ojen (31) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rondde daar een educatieve master af. Op dit moment is hij teammanager op het Van Lodenstein College in Amersfoort.

Zijn vrouw Arianne is werkzaam als pedagogisch medewerker. Het echtpaar Van Ojen-Geluk heeft twee kinderen, in de leeftijd van 0 en 4 jaar. Het gezin behoort tot de gereformeerde gemeente in Zeist, waar Van Ojen ouderling is.