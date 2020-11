Voorzitter Stichting Timotheos treedt af

Ds. D. Heemskerk (Uddel) en J. Visscher (Staphorst) hebben op 21 oktober hun functie als respectievelijk voorzitter en penningmeester van Stichting Timotheos neergelegd.

Dat meldde Stichting Timotheos, een organisatie die actief is onder weeskinderen in Malawi, dinsdag op haar website. Beiden traden ook af als bestuurslid.

Reden is „een verschil van inzicht tussen de afgetreden bestuursleden en de overgebleven bestuursleden met betrekking tot het te voeren beleid van de stichting”, aldus Stichting Timotheos. „Ds. H. Lassche zal tijdelijk de taken als voorzitter waarnemen terwijl de heer J. Boer de functie van penningmeester tijdelijk zal vervullen.” Beiden waren al lid van het bestuur; ds. Lassche was eerder al voorzitter.

Stichting Timotheos zette in april de directeur van Timotheos Foundation in Malawi op non-actief. Hij wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De eerste zitting in het proces tegen hem had plaats op 8 oktober, in de Zuid-Malawische stad Blantyre. Nog niet bekend is wanneer deze een vervolg krijgt.

Uit onvrede met bepaalde keuzes die het bestuur van Stichting Timotheos in de achterliggende maanden maakte, ontstond de Steungroep Timotheos.