Turkije weigert buitenlandse christenen

Turkije heeft afgelopen jaar 35 buitenlandse christenen de toegang tot het land geweigerd, enkel op basis van hun geloof.

Dat meldde de Turkse Unie van Protestantse Kerken in een rapport over godsdienstvrijheid in Turkije in 2019. De christelijke organisatie International Christian Concern (ICC) berichtte er dinsdag over.

Haat

Turkse christenen kregen het op diverse gebieden beter, zo blijkt uit het rapport. Zo namen de haatmisdrijven tegen christenen af. Er werd vorig jaar ook minder aanzet tot haat gerapporteerd.

Tegelijkertijd constateert de Unie van Protestantse Kerken ook verslechteringen. Zo waren er diverse signalen dat protestantse kerken hun kerkelijk werkers niet konden trainen. Volgens het rapport komt dit steeds vaker voor.

Christenen vormen in Turkije een minderheid. Ze maken minder dan 1 procent van de bevolking uit. Het land staat op de 36e plek van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.