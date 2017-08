„Predikant NGK genezen op conferentie New Wine”

Ds. J. A. Ebbers, predikant van de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) in Steenwijk, zegt vorige week op de New Wine Zomerconferentie in Biddinghuizen te zijn genezen van scoliose, een vergroeiing van de ruggenwervel.

Dat gebeurde tijdens een genezingsdienst van voorganger Wilkin van de Kamp, meldde het Nederlands Dagblad (ND) vanmorgen. Toen hij zieken opriep om te gaan staan, begon er iemand naast ds. Ebbers te bidden. „Opeens begon ik, terwijl ik stond, te kronkelen, mijn rug bewoog heen en weer. Alsof mijn ruggengraat van boven werd rechtgetrokken.”

New Wine, een organisatie die aandacht vraagt voor het werk van de Geest, geeft in het ND aan voorzichtig te zijn met het claimen van genezingen. „Laat lichamelijke genezing bevestigen door je behandelend arts.”

Ds. Ebbers vindt dat niet nodig. „Ik ervaar de genezing van mijn rug aan den lijve. Waarom zou ik bevestiging zoeken?”