PKN raadt samenzang in dienst af

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) adviseert kerkenraden om gemeentezang tijdens de dienst achterwege te laten en bijeenkomsten anders dan kerkdiensten alleen in fysieke vorm door te laten gaan als dat strikt noodzakelijk is.

Dat staat in de aangepaste coronarichtlijnen die de Protestantse Kerk woensdagmorgen op haar website heeft gepubliceerd, naar aanleiding van de strengere coronamaatregelen die de rijksoverheid sinds dinsdagavond hanteert.

„Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen roepen wij u dringend op om van de gemeentezang af te zien. De inzet van maximaal 5 voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers blijft een alternatief”, aldus de kerk. Het „zacht zingen” raadt de Protestantse Kerk eveneens af.

„Wanneer er toch gemeentezang zal plaatsvinden, is ons advies dit –met strikte inachtneming van de richtlijnen– alleen te doen in de regio’s waar sprake is van risiconiveau 1 ”waakzaam”.”

Afgelopen voorjaar raadde de PKN gemeentezang ook af. Vanaf begin juli gold het advies om tijdens kerkdiensten wel te zingen als de RIVM-richtlijnen in acht genomen konden worden en er voldoende mogelijkheden waren om het kerkgebouw te ventileren.

Catechisaties

Huwelijks- en rouwdiensten blijven uitgezonderd van de landelijke maatregelen, evenals bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar. Verhuur van het kerkgebouw valt niet onder de uitzonderingen die de kerken genieten.

Ondanks de mogelijkheden die er binnen de kaders van de maatregelen zijn, adviseert de kerk om bijeenkomsten anders dan kerkdiensten alleen doorgang te laten vinden als dat strikt noodzakelijk is.