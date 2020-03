Noodverordeningen rond corona: kerk in overtreding is strafbaar

Kerken die zondag met meer dan honderd mensen samenkomen, zijn strafbaar.

Die conclusie valt te trekken op basis van noodverordeningen die diverse veiligheidsregio’s vrijdag hebben afgekondigd. Die noodverordeningen zijn uitgevaardigd in overleg met de ministers Bruins (Volksgezondheid) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verbood vrijdag bijvoorbeeld per noodverordening alle evenementen met meer dan 100 personen. De veiligheidsregio hint ook expliciet op kerkdiensten. Op de site van de veiligheidsregio staat: „Dit (verbod, red.) geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar.”

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de veiligheidsregio, stelt op de site: „We moeten onze ouders, onze opa’s en oma’s beschermen én voorkomen dat andere mensen ziek kunnen worden. We moeten voorkomen dat onze artsen, onze verpleegkundigen onze dienstverleners overbelast raken. Zodat iedereen de zorg en dienstverlening kan blijven krijgen die nodig is.”

Ook de veiligheidsregio Flevoland heeft vrijdag een soortgelijke noodverordening uitgevaardigd. Daarin staat dat overtreding strafbaar is gesteld. Bij overtreding riskeren mensen een celstraf van maximaal drie maanden of een boete.