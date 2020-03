Mogelijk woningen in vrijgemaakte kerk Dokkum

Het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) aan de Snip in Dokkum is voor 150.000 euro verkocht aan drie investeerders. Zij hebben plannen om woningen in het kerkgebouw of op het terrein te realiseren.

De gkv Dokkum is vorige week maandag juridisch opgeheven, net als de gkv Driesum. De twee gemeenten gaan samen verder als fusiekerk gereformeerde kerk vrijgemaakt Dokkum-Driesum, de vieringen zullen plaatshebben in het kerkgebouw te Wouterswoude.

Of er ook daadwerkelijk woningen in het Dokkumer kerkgebouw uit 1974 zullen komen, is nog onzeker, aldus Rinze de Haan, tot de opheffing van de gemeente voorzitter van de kerkenraad van de gkv Dokkum. „Dat heeft te maken met de aantallen woningen die gebouwd mogen worden in Dokkum en de omliggende dorpen in Noordoost-Friesland. Wij hebben er zelf ook wel aan gedacht om appartementen in de kerk te laten bouwen, maar daar hebben we om die reden van afgezien. De investeerders die de kerk nu van ons gekocht hebben, zullen die voorlopig gaan verhuren, denk ik. Voordat er gebouwd mag worden, zijn we zeker een tijd verder.”

Gkv Dokkum houdt laatste dienst

Vrijwilligers van de kerk hebben het kerkgebouw leeggehaald. In de kerk stond sinds 1990 een Van Leeuwenorgel uit 1954, oorspronkelijk afkomstig uit het Gelderse Gameren. Het instrument is gedemonteerd.

Naar de kringloopwinkel

„We hebben het orgel op het laatste moment kunnen verkopen aan de gkv Grijpskerk-Niezijl”, aldus De Haan. „Dat is wel heel fijn, want door alle kerksluitingen worden er heel veel orgels aangeboden, en opslaan kost zo duizenden euro’s.”

De stoelen hebben ook een nieuw plekje gevonden, bij de gkv Drogeham. „Het zijn nog prachtige stoelen, en zij waren wel toe aan nieuwe zitplekken. Zo wordt die kerk ook meteen een stuk mooier.”

Liturgische materialen en andere spullen van waarde gaan mee naar de nieuwe fusiekerk. De rest van de inboedel is naar kringloopwinkel De Wissel in Dokkum gegaan.