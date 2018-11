Moeilijke dagen op komst voor christenen Pakistan

De vrijspraak van Asia Bibi in Pakistan kwam voor ingewijden onverwacht. De zorgen over de situatie van christenen in het land zijn echter niet weg.

Woordvoerders van organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen, onder meer in Pakistan, reageren opgetogen op de uitspraak van woensdag. Richard Groenenboom van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) noemt het „een dappere daad van de rechter. Er zijn in het verleden mensen vermoord die het voor Asia Bibi opnamen.” Groenenboom interviewde Bibi in 2010.

Jan Dirk van Nifterik van de stichting Hulp Vervolgde Christenen hield rekening met vrijspraak omdat de bewijslast tegen Bibi niet deugde, maar gezien de spanning in het land was hij daar niet zeker van. Klaas Muurling van Open Doors spreekt van „een doorbraak dat een rechter zich zo duidelijk uitspreekt. Hij stelde dat er sprake is van blasfemie als de wet op de blasfemie misbruikt wordt.”

Gespannen situatie in Pakistan na vrijspraak Bibi

Myra Bhatti van de Pakistani European Christian Alliance, een organisatie die zich internationaal inzet voor Pakistaanse christenen in nood, is blij, maar verwacht dat christenen in Pakistan moeilijke dagen te wachten staan. „Moslimgeestelijken hebben opgeroepen om christelijke wijken in de stad Lahore aan te vallen. Er staan weliswaar gewapende politieagenten bij de ingangen van deze wijken en bij de kerken, maar daarmee worden aanvallen niet voorkomen.”

Bhatti vertelt dat christenen in het hele land zo bang zijn dat ze zich in hun huizen schuilhouden en dat christelijke scholen gesloten zijn uit angst voor aanvallen. Het meest angstaanjagend vindt ze dat Pakistaanse moellahs een fatwa hebben uitgesproken waarin ze aangeven dat moslims niet meer naar de politie moeten gaan met een blasfemiezaak, maar voor eigen rechter moeten spelen. „Deze fatwa vormt het doodvonnis voor christenen.”

Ze ziet echter wel een lichtpuntje: de premier heeft extremisten gewaarschuwd dat hij hen zal aanpakken als zij christenen aanvallen. „Als de regering stevig in haar schoenen blijft staan, maakt dit een nieuwe toekomst voor de christenen in Pakistan mogelijk.”

Groenenboom hoopt dat de vrijspraak een eerste stap is op weg naar een eerlijker rechtssysteem. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of volgende uitspraken van Pakistaanse rechters in lijn zullen zijn met deze vrijspraak.

Van Nifterik heeft er goede hoop op dat de rechterlijke macht „op hoger niveau” meer rekening zal houden met de mensenrechten. Hij verwacht dat de uitspraak een nieuwe discussie over de blasfemiewetten teweeg zal brengen.

Muurling noemt de nieuwe positie van Bibi niet zo gemakkelijk. „Ze is ongeletterd en kan na haar vrijlating niet in Pakistan blijven. Ik heb contact gehad met een Pakistaanse christen die ter dood veroordeeld was, vrijkwam en naar Duitsland emigreerde. Daar voelde hij zich niet thuis. Hij keerde terug naar zijn vaderland.”